Donna Moderna in edicola con #Restart, un numero da collezione dedicato alla ripartenza

È tempo di far ripartire tutto quello che avevi lasciato in pausa: desideri, progetti, pensieri. È tempo di cambiare ancora una volta, di trovare nuovi stimoli e nuove emozioni. Corri in edicola, il numero speciale #Restart ti aspetta!

Donna Moderna lancia #Restart, un numero da collezione dedicato alla ripartenza, ai desideri e progetti delle donne. Una special issue, nata da un sondaggio condotto dal brand in collaborazione con Doxa, per ispirare e aiutare ogni donna a reinventare la propria vita, trovare nuovi stimoli e realizzare i propri sogni.

Riparti dai tuoi desideri!

Che cosa desiderano le donne oggi, quali sono i loro sogni e progetti? A queste domande risponde il nuovo numero di Donna Moderna, #Restart, in edicola dal 23 settembre. Un numero da collezione dedicato a ciò che le donne vorrebbero e progettano per se stesse e per il proprio futuro in questo momento di rinascita.

Questo numero speciale nasce dai risultati di un sondaggio sviluppato da Donna Moderna, in collaborazione con Doxa, Mondadori Lab e la filosofa Ilaria Gasparri, dal quale emergono spunti di riflessione inediti sui desideri femminili, primo fra tutti il voler stare bene nella propria pelle e saper prendere la vita con leggerezza.

«I desideri delle donne sono cambiati profondamente in questi mesi. Il sondaggio che abbiamo fatto ci ha regalato risposte sorprendenti: emerge anche forte il desiderio di conoscere il mondo e viaggiare in modo itinerante, quello di trasformare la propria passione in lavoro, e di recuperare del tempo per sé. Il bisogno di leggerezza. Questa lista di desideri è divenuta la guida per la costruzione di un numero che è insieme una guida pratica e un serbatoio di riflessioni», ha dichiarato Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna.

Arisa, protagonista di copertina

La cantante Arisa è la protagonista di copertina di questo numero speciale. Arisa è l'esempio perfetto di donna che ha fatto del cambiamento una delle sue peculiarità. Perché Arisa va d'accordo con se stessa, sa trasformare in musica qualsiasi esperienza e ama ripartire sempre, ma mai da zero.

Ecco che per la cover abbiamo scelto uno scatto simbolico: Arisa, riflessa davanti a uno specchio, invita a ogni donna a cercare i propri desideri dentro di sé. Un messaggio importante che Donna Moderna vuole condividere con te e con tutta la community anche sui social: posta anche tu una tua foto realizzata con lo speciale filtro Instagram di Donna Moderna a effetto specchio.

I 5 capitoli del numero #Restart

Il numero #Restart è articolato in cinque capitoli dedicati alle cinque tematiche indagate nella ricerca. A fare da fil rouge tra le pagine di ogni sezione, storie di donne e imprenditrici che racconteranno la loro esperienza alle lettrici. Testimonianze e interviste che si intrecceranno a consigli pratici e rubriche per ispirare e aiutare ogni donna a reinventare la propria vita e a realizzare i propri sogni.

Si parte dal capitolo dedicato a ciò che le donne vogliono essere: dal sondaggio condotto da Donna Moderna è emerso come più della metà delle intervistate si rivede in uno stile minimal che permetta di esaltare la propria bellezza. Tra i contenuti della sezione, uno speciale beauty dedicato agli occhi, un dettaglio del proprio aspetto che, come evidenziato nella ricerca, più del 40% delle donne vuole valorizzare. Tra le nuove tendenze più adottate dalle donne, al primo posto il kitten eye, seguito dalla nuova frontiera del proaging, e dal grey power, protagonista di un articolo dedicato a tutte le attrici che sfoggiano un grigio molto curato.

E poi la sezione dedicata a come le donne vorrebbero stare: nel sondaggio più di una donna su tre ha raccontato che desidera stare bene nella propria pelle, imparando a godersi la persona che è. Una tendenza che si unisce alla volontà di prendersi maggiormente cura del proprio corpo (55%), a cui Donna Moderna dedica un servizio con beauty tools, consigli pratici e un approfondimento sugli integratori per la cura di sé, senza dimenticare il proprio benessere mentale.

Nella terza parte del numero speciale di Donna Moderna le donne raccontano a cosa aspirano nel proprio lavoro e nel tempo libero. Al primo posto emerge il desiderio di ritagliarsi del tempo tutto per sé (52%), seguito dal coraggio di coltivare le proprie passioni (39%), con quasi un terzo delle donne che vorrebbe sentirsi apprezzata sul lavoro (31%).

Dal sondaggio è emerso poi un forte senso di gratitudine delle intervistate nei confronti della propria vita (47%), anche se in quest’ultimo anno e mezzo hanno sofferto la mancanza del contatto fisico (30%). Un risultato che è al centro del quarto capitolo, in cui Donna Moderna approfondisce ciò che le donne si impegnano a dare alle generazioni future.

Tra le storie trovi anche quella di Luciana Littizzetto, che ripercorre la sua vita di ex insegnante e di madre di due figli in affido.

Conclude il numero speciale la sezione dedicata a ciò che le donne vorrebbero ricevere da se stesse e dagli altri: più del 40% delle intervistate vorrebbe imparare a prendere le cose con più leggerezza, e ricevere dagli altri coccole e gratificazioni.

Che cosa aspetti? Riparti dai tuoi desideri, riparti da Donna Moderna! Il numero #Restart ti aspetta in edicola.