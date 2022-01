Mi ha chiesto di fare sesso a quattro. Ma io non voglio

D al 2015 la scrittrice Chiara Gamberale ha una rubrica su Donna Moderna dove si confronta con le lettrici sui problemi di coppia, sesso e relazioni affettive

Ciao Chiara, ho 50 anni e da 4 mesi sto frequentando un mio coetaneo, conosciuto su Tinder, che come me ha figli. Ci siamo piaciuti subito e siamo sempre in contatto: di persona o su WhatsApp. Lui dice che è interessato a una relazione seria con me, ma c’è un problema. Mi ha fatto una richiesta molto particolare, ovvero un incontro intimo sessuale con un’altra coppia, perché, dice, vorrebbe vedermi con un’altra donna. Non so come interpretare questo suo desiderio. Lui mi ha presentato ad alcuni suoi colleghi e amici, e io pure. Non vorrei ferirlo, a lui ci tengo, ma rimango inibita di fronte a questa richiesta, soprattutto perché io non sono interessata. Cosa ne pensi? Grazie infinite.

Moni

Cara Moni,

se sei sicura di voler escludere questa possibilità parlagliene, esattamente come hai fatto con me. L’età della vostra frequentazione legittima ogni tipo di rivelazione e spudoratezza (la sua), ma pure di verità manifestata (la tua). Non sentirti obbligata a fare una scelta che non ti appartiene solo per il timore di perdere qualcuno che ti piace. Il rischio è quello di annullare i desideri dell’unica persona che in questo momento merita tutto il centro del palco: te stessa. La possibilità di dire “io” ci sembra troppo spesso un qualcosa che sfugge, ma se la trovi e l’afferri non sai che regalo sia. Così come lo sono questi versi di Patrizia Cavalli, che al tuo coraggio sento sapranno parlare: «Ma per favore con leggerezza/racconta ogni cosa/anche la tua tristezza». Ti abbraccio.

