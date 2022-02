Ho 18 anni, sono gay e ho paura di dare il primo bacio

L a posta del cuore. Alle lettere delle nostre lettrici risponde la scrittrice Chiara Gamberale

Ciao Chiara,

sono Mattias e ho scoperto questa rubrica proprio ora. Voglio condividere questo mio problema di autostima. Ho 18 anni, sono un ragazzo gay di Napoli e non ho ancora dato il mio primo bacio. Soffro d’ansia quando devo parlare con dei ragazzi che trovo carini. Ho paura che chi mi piace possa essere etero o omofobo, quindi non ci provo neanche. Tendo sempre a chiudermi in me stesso e, come si può intuire, sono vergine. Mi fa stare male questa cosa e non capisco come risolverla, ho provato anche con le app di incontri ma non me la sento. Spero che potrai rispondermi. Ciao,

Mattias

Caro Mattias,

le tue difficoltà sono più che comprensibili e subito le abbraccio. Viviamo in un mondo che ha ancora e troppo spesso bisogno di difendersi dalla sua stessa complessità. E però tu hai il privilegio, non scontato, di conoscerti, sapere chi sei, accettarti. Sembra pochissimo ma in realtà è tutto. Dunque: perché non andare in posti “amici” che possano aiutare la tua autostima a muovere i primi passi? E pure: perché demonizzare le app di incontri? Comprendo la tua reticenza, ma non escludere a priori la possibilità di incontrare qualcuno che, esattamente come te, si sta domandando se e quando riuscirà ad abbandonarsi a un’altra persona. Fai un tentativo, due, tre, e se andrà male ti avrà almeno permesso di conoscere qualcosa in più su di te e sugli altri. Coraggio.

Chiara Gamberale è scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva. Il suo ultimo libro è Il grembo paterno (Feltrinelli)