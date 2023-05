T orna al Base di Milano il WeWorld Festival per parlare di diritti delle donne e lotta agli stereotipi. Con incontri, dibattiti, mostre, film, musica, experience. Ingresso libero. E domenica ci sarà anche Donna Moderna!



È finito il countdown. Inaugura stasera e parte domani, con un programma fittissimo, la 13esima edizione del WeWorld Festival incentrato sul tema: “Conquistiamoci Spazio”. Appuntamento anche quest’anno al Base-Milano di Via Bergognone 34, per fare il punto sulla condizione femminile, a livello italiano e internazionale, e provare a tracciare una rotta per il futuro. Tanti gli ospiti coinvolti in talk, dibattiti, mostre, performance, e tantissimi i temi affrontati: dalle discriminazioni legate alla crisi climatica alla giustizia riproduttiva, dalle trappole del linguaggio alla violenza di genere.

Donna Moderna al WeWorld Festival

Anche Donna Moderna avrà un suo spazio domenica 28, dalle 10.30 alle 12.30 con l’incontro: Più spazio all’Ozio. Il potere sovversivo del tempo per sé. La direttrice Maria Elena Viola parlerà con Laura Pepe, docente di diritto romano e diritti dell’antichità all’Università degli Studi di Milano, Riccarda Zezza, imprenditrice e Ceo di Lifeed, Giada Biaggi, stand-up comedian e Silvia Ziche, disegnatrice della nostra Lucrezia, della valenza rivoluzionaria del tempo libero in una società che impone alle donne di ricoprire tanti ruoli diversi. L’obiettivo è smontare e ribellarsi alla logica del multitasking, che ha costretto le donne ad anteporre il dovere al piacere, le esigenze degli altri alle proprie, erodendo tempo ed energie da dedicare a se stesse. E’ ora di riprendersi lo spazio. Impresa non facile. Le donne sembrano programmate per non stare ferme. Da dove si comincia? A darci una mano, alla fine del dibattito, ci penserà Nina Gigante, autrice della nostra rubrica Namastè, con il workshop Libera la mente. Vi aspettiamo! L’ingresso è aperto a tutti e gratuito.

Per partecipare prenota su eventbrite.it.

WeWorld Festival: il programma