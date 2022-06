Da due anni tradisco mio marito

L a posta del cuore della scrittrice Chiara Gamberale

Ciao Chiara,

ho 35 anni, sono sposata da quasi 4 e da 2 tradisco mio marito con un collega. Ci siamo piaciuti da subito, ma lui ha fatto il primo passo solo quando si è lasciato con la ragazza. Ho perso la testa (e forse anche il cuore). Lui è uno spirito libero, e questa cosa mi spaventa, ha un carattere fin troppo schietto e trasparente. Dice di stare bene con me, che sono una donna d’oro, ma il suo cuore non decolla: a parte grande stima e affetto non prova nulla. Non so cosa fare. Mio marito è il mio porto sicuro, gli voglio bene, ma non sento più alcuna emozione. Mentre sento che senza di lui, l’altro, non riesco a stare.

Anonima

Amica mia,

è sempre complicato farci bastare quello che gli altri possono darci, il pezzo più o meno largo e profondo che con noi riescono a condividere, ma stare con qualcuno significa anche e soprattutto questo, ascoltarlo e rispettare le sue verità. L’uomo di cui mi parli la sua verità la esprime forte e chiara, così come a me arriva forte e chiaro che non somiglia a quella che vorresti tu. Ma ascoltalo, credigli, accogli la fortuna della sua onestà, abbraccia tutta l’emozione che puoi e godi di questo sentimento consapevole che forse non sarà mai un porto, tantomeno sicuro. Nel frattempo sforzati per tenere un pezzo di cuore al riparo e poi, finito il viaggio, recupera il filo di Arianna e torna al tuo porto sicuro, per scoprire se in quelle acque calme c’è ancora qualche emozione che riesce a smuoverti.

Chiara Gamberale è scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva. Il suo ultimo libro è Il grembo paterno (Feltrinelli)