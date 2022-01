D al 2015 la scrittrice Chiara Gamberale ha una rubrica su Donna Moderna dove si confronta con le lettrici sui problemi di coppia, sesso e relazioni affettive

Ogni settimana pubblichiamo le risposte di Chiara Gamberale alle domande delle lettrici, sia online che sulla carta. Per scriverle, manda una mail a lapostadelcuore@mondadori.it

Leggi le altre storie di #ParlaneConChiara

Ciao Chiara,

ho quasi 40 anni, sono sposata da 19 e ho due figli. Da 5 anni mi sono lasciata coinvolgere dagli sguardi di un collega e abbiamo iniziato a frequentarci. Io mi sono invaghita di lui al punto di arrivare a pensare di lasciare mio marito, anche perché avevamo ormai una relazione piatta. Quando però gli ho parlato dei miei sentimenti, il mio collega è rimasto molto titubante e contrariato, stranito dal fatto che io abbia 2 figli e turbato dall’idea di intromettersi in un matrimonio. Questa situazione ha fatto raffreddare ulteriormente quello che provo per mio marito: gli ho detto che mi ero persa (senza nessun riferimento al tradimento), per vedere se si smuoveva e cercava di riconquistarmi, ma lui ha reagito facendo la vittima e continuando a piangersi addosso. Non ce la faccio più a sostenere una situazione del genere. Sono combattuta tra il lasciare mio marito e riparlare con il collega, oppure fare un passo indietro e riprovare a stare con mio marito.

Anonima

Amica subito cara,

perdonami se te lo chiedo senza permesso: perché vorresti restare con tuo marito? La relazione con il tuo collega ti ha dato il vantaggio di guardare dall’alto una situazione in cui fatichi a riconoscerti. E allora, perché sprecare questa occasione senza chiederti se il tuo matrimonio sia entrato in crisi perché ti sei invaghita di un altro, o se sarebbe andata così in ogni caso? Non sempre le nuvole offuscano il cielo, diceva Elsa Morante, a volte lo illuminano. E intanto lui, l’altro, a differenza di tutti (o quasi), si sente minacciato da un ruolo più comodo e che però non gli piace. Se attorno alla chiarezza che ti invito a cercare vedrai ancora il suo profilo, prendi la rincorsa e buttati. Ma non dopo aver capito cosa desiderano il tuo corpo e il tuo cuore, gli unici alleati a cui dovrai sempre dare ascolto.

Problemi di cuore, di testa o di pancia? Scrivi a lapostadelcuore@mondadori.it

Leggi le altre storie di #ParlaneConChiara

Disegno di Elisa Macellari