Brilla la Lombardia all’ultima edizione della più autorevole manifestazione italiana dedicata al turismo. Al TTG di Rimini la Regione ha svelato la sua nuova strategia turistica di respiro internazionale – che coniuga natura, cultura e innovazione; si focalizza sulle aree meno battute, sul turismo golfistico e sulle opportunità legate alle Olimpiadi 2026. In più, ha ritirato due importanti riconoscimenti.

Il Premio Speciale Almawave Smart Destination, che celebra le destinazioni capaci di coniugare innovazione digitale, sostenibilità e accoglienza, assegnato alla Lombardia per il suo impegno nel costruire un modello di turismo evoluto, accessibile e orientato all’esperienza, capace di valorizzare la diversità dei suoi territori – dalle città d’arte ai borghi, dai laghi alle montagne – attraverso strumenti digitali e una cultura dell’ospitalità che unisce tradizione e innovazione.

Ma non solo tecnologia e visione: la Lombardia trionfa anche sul fronte del gusto. Il Travel Food Award del GIST (Gruppo Italiano Stampa Turistica) è stato assegnato alla Valtellina come migliore destinazione enogastronomica d’Italia. Una vittoria che racconta di tradizioni radicate, sapori autentici e un’identità culinaria che si intreccia con paesaggi di rara bellezza. Dai pizzoccheri ai formaggi d’alpeggio, dai vini DOCG ai prodotti artigianali, la Valtellina si conferma ambasciatrice del gusto e dell’eccellenza italiana nel mondo.

Due premi che riflettono la stessa filosofia: una Lombardia capace di innovare restando fedele alle proprie radici, di dialogare con il futuro senza perdere il senso profondo dell’autenticità. Una regione che oggi si presenta come una vera e propria “style destination”, dove tecnologia, cultura e sapori si fondono in un racconto contemporaneo di qualità e bellezza.