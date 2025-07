«È stata una grande emozione vedere Dua Lipa nel mio ristorante», ha raccontato lo chef Vincenzo in diretta al telefono su Rtl 102.5. La foto della pop star abbracciata al ristoratore fuori dallo storico locale Cicciotto a Marechiaro a Napoli ha infatti fatto il giro del web, accolta dai fan che l’hanno proclamata la regina del Belpaese.

Non è la prima volta, infatti, che Dua ne approfitta di giornate libere dal tour (o di impegni di lavoro) per visitare alcune delle nostre città e – come ha dimostrato anche da Vincenzo – è orma una grande esperta di all things Italy. Qui ripercorriamo la breve storia d’amore tra Dua Lipa e l’Italia, che oggi fa da sfondo anche alla love story tra lei e Callum Turner. Chissà che i nostri paesaggi (e la nostra cucina) non la ispirino anche per organizzare il matrimonio…

Dua Lipa e l’Italia, una vera food lover

Reduce dalla fine del suo tour europeo, Dua Lipa è arrivata a Napoli insieme al fidanzato Callum Turner qualche giorno fa. I due hanno passato giornate all’insegna della Dolce Vita, tra yacht, visite a Capri e soprattutto un pieno di cucina italiana d’alto livello.

Non poteva mancare dunque una tappa da Cicciotto a Montechiaro, locale storico napoletano, dove la cantante ha dimostrato di essere arrivata preparata anche riguardo al menu. «Ci hanno chiamato, ma non hanno detto per chi fosse la prenotazione», ha raccontato Vincenzo, ospite a Protagonisti con Francesco Fredella, Gianni Simioli, Francesco Taranto e dall’aeroporto Martina Rinelli su Rtl 102.5. «Quando l’ho vista seduta al tavolo non credevo ai miei occhi. Ha mangiato una tartare di tonno e calamari fritti, poi ha voluto gamberoni crudi e conosceva la differenza tra quelli della Sicilia o Calabria. Ha detto: ‘Voglio quelli viola’!».

Il viaggio nei luoghi (e nei sapori) d’Italia di Dua Lipa e Callum Turner, però, era allora appena cominciato. La cantante è infatti già partita per Palermo, dove è stata vista godersi un aperitivo in centro come una vera local.

Tra musica e letteratura

Ma se Dua è considerata una vera amante del Belpaese è anche grazie al suo genuino interesse verso la nostra cultura. Amante dei viaggi e dell’immersione in mondi lontani dal suo, come ha raccontato nella sua ultima intervista per Vogue, Dua infatti cerca sempre di sfruttare al massimo i giorni di pausa (o gli impegni di lavoro) per scoprire nuovi luoghi.

In tour come in vacanza, si impegna a leggere guide turistiche, cerca locali in trend su TikTok e prova ad allenarsi imparando qualche parola delle lingue dei paesi che visita, così da riuscire a vedere il più possibile del mondo. «Mi dicono che non lavoro mai e sono sempre in vacanza», ha ironizzato nell’intervista, «ma la verità è che rendo il mio lavoro una vacanza, ed è bellissimo!».

Con questo mindset Dua si è approcciata anche all’Italia, che aveva già visitato in occasione del tour di Future Nostalgia (per cui si era esibita a Milano e Bologna). Quest’estate è tornata per portare la tournée di Radical Optimism agli I-days, e non si è fatta mancare una full immersion per mostrarsi preparata prima di godersi le vacanze nei nostri luoghi del cuore.

Avida lettrice (il suo bookclub service95 è tra i più amati sui social), la cantante ha iniziato a maggio a leggere la saga de L’Amica Geniale, di cui ha parlato subito ai fan. Ma ovviamente non poteva non interessarsi anche alla nostra musica: è così che, salita sul palco dell’Ippodromo, ha stupito i fan con una cover di A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà. Anche in uno dei suoi ultimi post, dedicato proprio alle giornate di mare a Napoli, Dua ha inserito Ma quale idea di Pino D’Angiò.

Il meme: «Sei l’italiana!»

dua lipa è una ragazza come noi, lei legge l’amica geniale e mette i suoi dumpini periodici su twitter slay amo sei una bona https://t.co/6mfg6vHTgQ — saré ⟢ (@inefaeble) April 18, 2025

È bastato un commento virale su X, dove i fan hanno accostato a un suo video in cui canta nella nostra lingua la frase «Sei l’italiana!», per dare inizio a un meme che vede Dua protagonista. Ormai ogni suo passo in Italia o riferimento è occasione per innalzarla a italiana ad honorem.

Lei forse non lo sa, ma c’è un movimento che la vuole vedere più o meno seriamente come cittadina onoraria: se anche lei seguirà l’esempio di altri vip, ne vedremo delle belle!

