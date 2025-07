Dal fascino di Napoli alle baie smeraldo di Capri e Ischia, passando per la mondanità della Costiera Amalfitana, quest’anno la Campania attira più che mai i vip internazionali. Dua Lipa e il compagno Callum Turner avvistati nel capoluogo partenopeo, Susan Sarandon e Matt Dillon protagonisti al Social World Film Festival di Vico Equense, così come Bono Vox ed Elton John hanno fatto spola fra Napoli e Capri. E ancora, Venus Williams ha scelto Ischia così come Marcia Gay Harden e Malcolm McDowell illuminano i festival isolani. Fra le showgirl italiane, Eleonora Pedron e Melita Toniolo hanno invece preferito le coste della Sardegna. Ecco le mete italiane da dove le celebrities hanno scelto di iniziare le loro vacanze.

Dua Lipa & Callum Turner scelgono Napoli

Icona pop mondiale grazie a brani come Don’t Start Now, Dua Lipa e il futuro marito Callum Turner (Animali fantastici: I segreti di Silente) hanno scelto il capoluogo campano per una vacanza romantica. Tra una passeggiata nei Quartieri Spagnoli, gustose tappe gastronomiche e bagni di sole, la popstar britannica di origini kosovare e il fidanzato hanno trascorso un “Italian weekend” davvero piacevole, documentato da tanti scatti social.

Susan Sarandon, tra Amalfi, Ravello e Vico Equense

Premio Oscar per Dead Man Walking e indimenticabile Thelma del road‑movie cult, Susan Sarandon soggiorna fra Amalfi e Ravello in compagnia di cognata e nipote. Ospite del Social World Film Festival di Vico Equense, l’attrice è stata insieme all’attore statunitense Giancarlo Esposito al beach club Cava Regia by E. Marinella e al ristorante La Taverna Sul Mare, dove hanno gustato spaghetti con vongole veraci e scialatielli alla Nerano. Tappa obbligata la storica boutique Marinella per ammirare foulard e cravatte in seta che hanno reso il brand celebre in tutto il mondo.

Giancarlo Esposito, Breaking Bad arriva sulla Costiera

Volto culto di Breaking Bad e The Mandalorian, Giancarlo Esposito ha ricevuto il titolo di “Attore internazionale dell’anno” al festival di Vico Equense, ricordando il legame dei genitori con il Teatro San Carlo. Ha pranzato al ristorante Cava Regia con Susan Sarandon e pianificato di proseguire le ferie tra Sicilia e Toscana.

Matt Dillon: «Amo profondamente la cultura italiana»

Padrino d’eccezione al Social World Film Festival di Vico Equense, l’attore di Tutti pazzi per Mary ha tenuto una masterclass e ha confessato: «Amo profondamente la cultura italiana, così calorosa e accogliente. Rimarrò qui in vacanza fino alla fine di luglio, adoro la costiera amalfitana».

Bono Vox, tour gastronomico partenopeo

Bono Vox, front‑man degli U2, è stato avvistato tra Napoli, Marina di Equa e Capri. A Napoli ha cenato da Mimì alla Ferrovia, e poi si è spostato a La Torre del Saracino per omaggiare lo chef stellato Gennaro Esposito: fra i piatti gustati dal rocker, polipetti alla Luciana, parmigiana di melenzane, linguine con scuncigli, ricci di mare e orata locale.

Elton John, show fuori programma a Capri

Sir Elton John, a Capri insieme al marito per il battesimo del figlio di un magnate greco, ha festeggiato al ristorante Aurora dove si è anche esibito per la gioia dei presenti nella sua hit Cold Heart.

Venus Williams, relax discreto a Ischia

Dall’alto dei suoi sette titoli Slam, la tennista Venus Williams ha scelto di approdare sull’isola verde in aliscafo, lontana dai flash. Giornate di mare e terme per la campionessa, immortalata solo da qualche fortunato passante.

Marcia Gay Harden, premi e glamour a Ischia

Premio Oscar 2001 per Pollock, Marcia Gay Harden (vista anche in Into the Wild e Mona Lisa Smile) è volata a Ischia per il premio alla carriera durante l’Ischia Film Festival. “Ischia è magica – ha detto la star a NapoliToday – Ma sono legata anche a Napoli avendo un bellissimo ricordo di Marcello Mastroianni che mi ha tramesso la sua visione e il suo sentire la vostra citta”.

Malcolm McDowell, a Ischia il volto di Arancia Meccanica

Indimenticabile Alex in Arancia Meccanica, Malcolm McDowell sarà premiato il 12 luglio all’Ischia Global Film Music Festival, accanto a Steven Bauer. In agenda bagni al tramonto e cene gourmet prima di calcare il palco del gala finale.

Paris Hilton con lo yacht in Sardegna

Paris Hilton è atterrata a Olbia con il suo jet privato rosa, e poi ha proseguito la vacanza in Sardegna a bordo di uno yacht di lusso. Con lei in marito Carter Reum e i due figli, Phoenix e London. Sui social ha postato alcune immagini dalla Costa Smeralda, dal relax sotto il sole con i bambini alle immersioni subacquee.

Luna di miele a Taormina per Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Dopo il matrimonio da favola a Venezia, Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno scelto Taormina per la luna di miele. Finite le celebrazioni con tanti ospiti vip, un elicottero ha trasferito i neosposi sul loro yacht con il quale hanno raggiunto la Sicilia. I due alloggiano nello stesso hotel usato come set per le riprese della seconda stagione della serie White Lotus.

Vip italiane: Eleonora Pedron, una Miss a Costa Paradiso

Eletta Miss Italia 2002 e volto tv di Sipario e Controcampo, Eleonora Pedron ha scelto la Sardegna settentrionale. Fra rocce di granito rosa e acque turchesi, il suo feed Instagram è già un catalogo di bikini e tramonti galluresi.

Vip italiane: anche Melita Toniolo sceglie le spiagge sarde

Ex gieffina del Grande Fratello 7 e inviata di Lucignolo, Melita Toniolo ha aperto la stagione vacanziera sempre a Costa Paradiso. Tra tuffi in piscina, gite in gommone e scatti fra i graniti rosa, la showgirl ribadisce che la Sardegna resta la cornice perfetta per un’estate da copertina.

