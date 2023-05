Il segreto di Harry: una suite dove va senza Meghan

A lanciare la bomba è stato un tabloid britannico: il principe Harry avrebbe prenotato a tempo indeterminato una suite in un hotel di lusso vicino alla villa dove vive con la sua famiglia. E ora tutti si chiedono perché lo abbia fatto

Che cosa se ne fa il principe Harry di una suite in un hotel di lusso? Ed è vero che il fratello del futuro re d'Inghilterra frequenta un club dove si reca senza la moglie Meghan Markle? A scoprire il segreto che il duca di Sussex ha finora custodito con la massima cura è stato il tabloid britannico The Sun.

Il principe Harry ha una suite privata in un hotel

Una fonte ha rivelato che il principe Harry avrebbe riservato a oltranza, e senza una data di fine prenotazione, una stanza in uno dei più lussuosi hotel di Montecito, non lontano dalla villa da quasi 14 milioni di dollari dove vive con sua moglie e i loro due bambini, Archie e Lilibet.

A sentire la fonte, che conosce bene il principe, Harry considererebbe la sua stanza nell'albergo come il suo “luogo di fuga” da tutto e tutti. Ma non finisce qui. Già, perché il fratello del principe William avrebbe anche un altro luogo di fuga a Los Angeles, dove si allena e dove può soggiornare in bungalow esclusivi.

Harry frequenta un club esclusivo a Los Angeles

Il principe Harry, che ha 38 anni, avrebbe dunque riservato una stanza in una delle principali catene alberghiere di Montecito. Di tanto in tanto rimane lì senza la moglie Meghan, che ha 41 anni.

Si dice anche che il duca di Sussex soggiorni nell'esclusivo San Vicente Bungalows, un club privato di Los Angeles, dopo aver frequentato un corso di ginnastica chiamato “Barry's Bootcamp” nelle vicinanze. Si tratta di un club che ha una rigida politica sulla privacy: agli ospiti è fatto divieto di scattare foto all'interno del locale. Appena arrivano nella struttura, devono posizionare adesivi sopra le fotocamere degli smartphone, così da oscurarle.

Le strane regole del club più esclusivo di Los Angeles

Ma a colpire di più sono le altre regole vigenti nel club esclusivo frequentato dal principe Harry. Gli ospiti si impegnato a non parlare con nessuno di quello che vedono o sentono durante il loro soggiorno nella clubhouse. La stessa richiesta viene fatta ai loro eventuali ospiti. Infine, ai membri del club è vietato avvicinarsi ad altri membri, o interromperli nelle loro attività, all'interno della struttura. La quota annuale per mantenere l'iscrizione in questo club è di circa 4mila euro e chi vuole aderire deve prima superare l'esame di una giuria. Pare che tra i "giudici" ci sia anche l'attrice Julia Roberts.

Il portavoce del principe Harry nega tutto

Un portavoce del principe Harry ha smentito le affermazioni della fonte del Sun. Ma nel Regno Unito è già esplosa una polemica. In tanti si chiedono che motivo abbia il principe Harry di mantenere una stanza sempre prenotata in un hotel di lusso: che lo faccia per rifugiarvisi quando litiga con sua moglie Meghan Markle? Oppure nasconde qualche altro segreto? Infine, cosa fa Harry, a parte allenarsi, nel club eslcusivo di Los Angeles? Di certo, le rigide regole sulla privacy vigenti nella struttura ben si addicono al suo carattere riservato e al suo odio per i paparazzi. Che sia solo per questo che ogni tanto va a rifugiarvisi?