Nel dicembre del 1989, Al Pacino scrisse a mano una lettera toccante indirizzata a Diane Keaton. Seduto in un caffè romano sotto una pioggia battente, l'attore si confidava con lei. In quelle righe emergevano solitudine, nostalgia e il peso di una distanza difficile da colmare. Era lontano, non solo geograficamente, ma soprattutto emotivamente. Lì, tra le sue mani congiunte, come se stesse pregando, teneva un registratore vocale. Parlava a se stesso, ma in realtà si rivolgeva a lei, alla donna con cui aveva condiviso momenti intensi, sul set e nella vita.

Una relazione lunga quasi vent’anni

Il rapporto tra Al Pacino e Diane Keaton è stato uno dei più emblematici di Hollywood. Iniziato nel 1974 durante le riprese della saga de Il Padrino, durò tra alti e bassi fino al 1990. Una storia sentimentale che si intrecciava con quella professionale, portando i due a condividere il set, ma anche scelte personali difficili. La fine arrivò quando Keaton pose un ultimatum: sposarsi o dirsi addio. Pacino, incapace di assumersi quell’impegno formale, chiuse il capitolo più importante della sua vita sentimentale.

Il peso del rimpianto

Un amico vicino all’attore ha rivelato che Al Pacino non ha mai smesso di pensare a quel passo mancato. Col tempo, ha riconosciuto quanto quella decisione gli abbia lasciato un vuoto. Aveva confidato più volte che, se fosse stato possibile, avrebbe voluto tornare indietro. Oggi, a 85 anni, si rende conto che il tempo per un nuovo inizio con Diane non c’è più. La considera ancora l’amore più grande della sua vita, una presenza che, seppur distante, non si è mai del tutto spenta.

Il punto di vista di Diane Keaton

Diane Keaton, da parte sua, ha sempre parlato con lucidità del loro rapporto. In un’intervista concessa alcuni anni fa, spiegava come, alla fine, fosse consapevole che un matrimonio con l’allora compagno sarebbe stato difficile. Erano due personalità troppo diverse, incompatibili nella quotidianità. Eppure, l’attrice non ha mai nascosto l’ammirazione per l’uomo brillante e irresistibile che aveva amato. Nonostante la rottura, il ricordo di quella intesa è rimasto vivo, testimoniando la profondità del sentimento.

La scelta di non sposarsi

Né Keaton né Pacino hanno mai contratto matrimonio. L’attrice ha più volte spiegato che non si sentiva portata per la vita coniugale. Aveva bisogno di libertà e indipendenza, e temeva che condividere la quotidianità con un uomo avrebbe limitato quella parte di sé. Malgrado ciò, il desiderio di maternità si è fatto strada nella sua vita, portandola ad adottare due figli, Dexter e Duke, rispettivamente nel 1995 e nel 2000, scegliendo di diventare madre single a 50 anni. I figli sono rimasti lontani dal mondo dello spettacolo, vivendo una vita riservata, lontano dai riflettori. E lei, pur immersa in un ambiente pubblico, ha cercato di proteggerli e crescerli nel modo più equilibrato possibile.

La lettera scritta da Al Pacino nel 1989

Dopo la scomparsa della Keaton, è stata resa nota una lettera che Al Pacino scrisse nel 1989. Ecco il testo completo: «Cara Di, mi sento incredibilmente solo più di quanto mi sia mai sentito in moltissimo tempo. Non so perché sia così. Forse è perché mi trovo in un paese straniero e non riesco a parlare la lingua; si potrebbe dire che questo è uno dei motivi. Ma principalmente è perché sono lontano da te e da quello che abbiamo insieme. Mentre scrivo questa lettera sono seduto in un caffè all’aperto a Roma, piove a dirotto. Sto guardando una bellissima piazza con una chiesa parlando tra me e me. Ho le mani conserte come se pregassi. Ma in mezzo alle mie mani c’è un piccolo registratore. Quindi sembra che stia parlando alle mie dita. Così appare. Se solo potessi dettare questa lettera senza muovere le labbra. Solo cercando di dirti che mi manchi, ‘cara’. In un certo senso in modo tortuoso sembra. Ti risponderò. Con amore, Al.»

Le altre storie d’amore di Diane Keaton

Diane Keaton ha vissuto altre storie importanti. Oltre a quella con Al Pacino, ci fu il legame con Woody Allen, nato a fine anni Sessanta. Una relazione intensa, anche se breve, che lasciò un’impronta duratura nella vita di entrambi. Allen e Keaton rimasero legati anche dopo la separazione, collaborando artisticamente in più occasioni. Un altro capitolo importante fu quello con Warren Beatty, conosciuto durante le riprese di un film negli anni Ottanta. Una storia che univa fascino, talento e passione.

