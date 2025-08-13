Monica Seles ha rivelato che, tre anni fa, le è stata diagnosticata la miastenia grave, una malattia autoimmune neuromuscolare. L’ex tennista statunitense di origine serba, nove Slam in carriera, ha scelto di rendere pubblica la propria condizione per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa rara condizione cronica, che causa estrema debolezza muscolare.

Tennis legend Monica Seles opens up about being diagnosed with Myasthenia Gravis and how it’s affected her day-to-day life. Symptoms include weakness in the arm and leg muscles, double vision, fatigue, shortness of breath, difficulty speaking, and swallowing. 🎥: SNTV/AP Photo pic.twitter.com/oAp2XVUJas — TennisONE App (@TennisONEApp) August 12, 2025

L’annuncio di Monica Seles prima degli US Open

L’annuncio di Monica Seles, una delle icone intramontabili del tennis femminile, arriva poco prima dell’inizio degli US Open che si terranno a partire dal 24 agosto.

Cinque anni fa i primi segnali che hanno allarmato Monica Seles

Monica Seles si è accorta che qualcosa non andava cinque anni fa. «Giocavo a tennis con alcuni bambini o familiari e mi capitava di sbagliare una palla», ha raccontato l’ex numero uno al mondo all’Associated Press. «Ho pensato: ‘Vedo due palle’. E questi erano ovviamente sintomi che non potevo ignorare».

«Difficile anche asciugarmi i capelli»

«Mi ci è voluto un po’ di tempo per assimilarlo davvero e parlarne apertamente, perché è una cosa difficile. Influisce parecchio sulla mia vita quotidiana. E’ diventato difficile anche asciugare i capelli», ha affermato l’ex campionessa.

La metafora della Seles: «La palla rimbalza e bisogna adattarsi»

«Ho dovuto, usando termini tennistici, resettare diverse volte – ha dichiarato l’ex tennista -. Il mio primo reset è arrivato quando sono giunta negli Stati Uniti (dalla Jugoslavia): non parlavo la lingua e ho lasciato la mia famiglia. È stato un periodo molto difficile. Poi, ovviamente, diventare una grande giocatrice è anche un reset, perché la fama, i soldi, l’attenzione, cambiano (tutto), ed è difficile per una sedicenne affrontare tutto questo. Anche dopo essere stata ferita ho dovuto fare un reset totale. La diagnosi di miastenia gravis è un altro reset – ha concluso – ma come dico sempre ai ragazzi che seguo ‘bisogna sempre adattarsi, la palla rimbalza e bisogna adattarsi’. È quello che sto facendo ora».

Che cos’è la miastenia grave

Secondo la definizione del National Institute of Neurological Disorders and Stroke la miastenia grave è una malattia neuromuscolare cronica che causa debolezza nei muscoli volontari e colpisce più comunemente le giovani donne adulte (sotto i 40 anni) e gli uomini più anziani (oltre i 60 anni), ma può verificarsi anche nell’infanzia e in qualsiasi età. Su questa patologia – che può colpire diverse parti del corpo compresi i muscoli che controllano gli occhi – le conoscenze sono ancora limitate. Il sito dell’Humanitas precisa che si tratta di «una patologia curabile ma che può causare una significativa morbilità e persino mortalità che possono però essere controllate con una diagnosi tempestiva e un trattamento appropriato della malattia». La Seles ha deciso di rivelare la sua condizione nella speranza di informare le persone su questa patologia così invalidante.

Una carriera strepitosa e lo shock dell’aggressione in campo

Monica Seles, classe 1973, è stata una delle protagoniste del tennis degli anni ’90, vincendo 53 titoli in singolare e restando in vetta al ranking WTA per 178 settimane. In carriera ha vinto 9 titoli del Grande Slam: il primo – gli Open di Francia del 1990 – a soli 16 anni. Nel 1993 fu accoltellata da un tifoso durante una partita ad Amburgo: dopo lo shock e la pausa dallo sport per riprendersi riuscì a vincere ancora un Australian Open nel ’96. Giocò la sua ultima partita nel 2003.