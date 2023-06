Sarah Ferguson operata per un tumore al seno

A rriva inaspettatamente la notizia del tumore al seno diagnosticato all'ex moglie del principe Andrea, che è già stata operata: ecco come sta

Non aveva sintomi e forse non se lo sarebbe mai aspettata, ma da una mammografia di routine ha scoperto di avere un tumore al seno: Sarah Ferguson è già stata operata.

Il tumore al seno di Sarah Ferguson

Niente polemiche questa volta: né divorzi chiacchieratissimi, come quello di cui è stata protagonista, né lo scandalo che ha coinvolto proprio il suo ex marito. Sarah Ferguson ha allarmato i sudditi e non solo in seguito alle sue ultime rivelazioni. All'ex moglie del principe, nonché padre delle sue due figlie, è stato diagnosticato un tumore al seno.

Nessun sintomo particolare, solo una mammografia di routine: è così che Sarah Ferguson ha scoperto di avere un tumore al seno. La notizia è stata divulgata attraverso un comunicato dal portavoce della duchessa.

"Fergie la rossa", come è stata soprannominata negli anni, è già stata operata. La diagnosi è arrivata dopo un normale controllo e, per questo motivo, la Ferguson «è convinta che la sua esperienza serva a sottolineare quanto sia importante fare regolari controlli». L'intervento a cui si è sottoposta nei giorni scorsi la 63enne si è concluso «con successo», fa sapere ancora il suo portavoce.

L'ex nuora della regina Elisabetta II è stata operata nell’ospedale King Edward VII, a Marylebone. Si tratta di una clinica privata nel cuore di Londra, a cui nel tempo si sono rivolti diversi reali (inclusa Elisabetta II). La duchessa è già stata dimessa ed è tornata al Royal Lodge, nel Berkshire, la villa in cui vive con l'ex marito Andrea.

Come sta la duchessa

Il portavoce ha rassicurato i sudditi britannici, informando che «la duchessa sta ricevendo le migliori cure» e «i medici le hanno detto che la prognosi post operatoria è buona». In seguito all'intervento chirurgico, Sarah Ferguson ha voluto esprimere «la sua immensa gratitudine» nei confronti di «tutto il personale sanitario che l'ha sostenuta».

Al suo fianco c'è la famiglia al completo. Non solo il principe Andrea: non potevano mancare le loro due figlie, Beatrice ed Eugenie, e i tre nipotini. La figlia maggiore, sposata con l'italiano Edoardo Mapelli Mozzi, nel settembre 2021 ha avuto una bambina, Sienna Elizabeth. La sorella minore, invece, è mamma di August ed Ernest George Ronnie, nato proprio lo scorso 30 maggio.