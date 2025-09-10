Il cantante canadese The Weeknd tornerà in Italia con una tripla data a Milano. L’artista si esibirà allo stadio San Siro il 24, 25 e 26 luglio 2026, con tre concerti consecutivi che si preannunciano come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.

Annunciati tre live a San Siro

Per The Weeknd era inizialmente previsto un solo concerto per il 24 luglio 2026 allo stadio San Siro di Milano, ma la risposta del pubblico è stata tale da spingere l’organizzazione ad aggiungere due ulteriori appuntamenti nel medesimo stadio per il 25 e il 26 luglio. Tre serate consecutive nello stesso luogo confermano il grande seguito che l’artista continua a riscuotere nel nostro Paese. Per quanto riguarda l’opening act degli show è già stato annunciato il rapper statunitense Playboi Carti.

Il ritorno in Europa dopo il tour latinoamericano

Prima dell’arrivo nel Vecchio Continente, la tournée toccherà alcune delle principali città dell’America Latina. Tra aprile e maggio 2026, l’artista si esibirà in importanti stadi di Città del Messico, Rio de Janeiro e San Paolo. Anche in queste occasioni, il tour vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione in apertura.

Il calendario europeo e la data italiana

Dopo l’America Latina, sarà la volta dell’Europa. Il tour farà tappa in varie capitali, tra cui Parigi, Madrid, Amsterdam e Stoccolma. Il triplo evento milanese rappresenta l’unica data italiana annunciata finora. L’inizio della vendita generale dei biglietti è fissato per il 12 settembre alle ore 12:00, con attese molto alte per l’acquisto.

Per The Weeknd una carriera costellata di successi

Tra i brani più noti dell’artista figurano diversi successi internazionali come Often, The Hills, Can’t Feel My Face, In the Night e Blinding Lights, che hanno segnato gli ultimi anni, con milioni di ascolti in tutto il mondo. Numerose anche le collaborazioni, che lo hanno visto affiancarsi ad altri protagonisti della musica pop e urban, rafforzando la sua posizione nella scena internazionale. Nel corso della sua carriera, l’artista ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Tra questi, diverse statuette ottenute per i suoi album e performance, nonché premi dedicati ai video musicali e alle sue capacità vocali. I riconoscimenti ricevuti in Europa e in Nord America ne attestano il valore artistico e la popolarità globale.

Dal palco al grande schermo

L’ultimo lavoro discografico, Hurry Up Tomorrow, è stato accompagnato anche da un lungometraggio, che porta lo stesso nome, diretto da un regista apprezzato a livello internazionale. Il film ha visto la partecipazione dello stesso artista accanto ad altri attori noti, consolidando il suo interesse per progetti multimediali che uniscono musica e narrazione visiva.

