Dal 2008 a oggi, X Factor Italia ha lanciato decine di artisti sul palcoscenico nazionale. Alcuni vincitori hanno mantenuto le promesse, diventando nomi affermati della musica italiana: Marco Mengoni, Francesca Michielin, Chiara Galiazzo, Michele Bravi e Lorenzo Fragola su tutti. Altri, invece, sono rapidamente scomparsi dai radar o hanno seguito percorsi meno visibili. Scopriamo che fine hanno fatto, tra cambi di direzione e silenzi discografici.

Aram Quartet (2008)

Gli Aram Quartet sono il quartetto vocale vincitore della prima edizione italiana di X Factor nel 2008. Il nome del gruppo è un acronimo formato dalle iniziali dei nomi dei componenti: Antonio Maggio, Raffaele Simone, Antonio Ancora e Michele Cortese. Seguiti da Morgan, si sono aggiudicati la finale del talent superando anche Giusy Ferreri. Il gruppo si è sciolto dopo due anni da quel successo, nel 2010. Dei componenti solo Antonio Maggio e Michele Cortese hanno continuato a farsi strada nel mondo della musica, vincendo rispettivamente Sanremo Giovani nel 2013 e il Festival di Vina del Mar in Cile nel 2015.

Matteo Beccucci (2009)

Il vincitore della seconda edizione di X Factor (2009) è stato Matteo Becucci. Dopo la vittoria, ha pubblicato l’EP Impossibile, che ha ottenuto il disco d’oro superando le 35mila copie vendute. Negli anni successivi si è dedicato soprattutto ai musical teatrali e alla televisione, partecipando come concorrente e poi vocal coach a Tale e Quale Show.

Nathalie (2010)

Nathalie, vincitrice della quarta edizione di X Factor Italia nel 2010 (l’ultima trasmessa su Rai 2), è stata la prima donna a trionfare nel talent, portando al successo l’inedito In punta di piedi. Ha preso parte al Festival di Sanremo 2011 con il brano Vivo sospesa e ha pubblicato diversi album ed EP, tra cui Anima di vento (2013), frutto di collaborazioni con artisti come Franco Battiato e Toni Childs. Nel 2015 ha ricevuto una menzione speciale al Premio Lunezia per il valore letterario del brano L’essenza.

Giò Sada (2015)

Giò Sada, all’anagrafe Giovanni Sada, ha vinto la nona edizione di X Factor nel 2015. Alla giuria sedevano Skin, Fedez, Elio e Mika. Dopo il talent ha esordito con un singolo che ha raggiunto la top 10 FIMI e nel 2016 ha pubblicato il suo primo album, partecipando anche a un progetto televisivo su Sky Arte (Jack on Tour) accanto a Joe Bastianich. Negli anni successivi si è spostato verso percorsi musicali più alternativi: nel 2019 ha dato vita al progetto Gulliver, pubblicando lalbum Terranova (2020) e Grande Buio (2021). Ha anche fondato la band punk rock COMRAD, con cui ha inciso gli EP Restiamo vicini (2021) e Placenta (2023). Nonostante una certa vivacità creativa, la sua carriera ha avuto un impatto mediatico più limitato rispetto ad altri vincitori, mantenendo un profilo indipendente e lontano dal mainstream.

Soul System (2016)

I Soul System, band composta da cinque ragazzi di origini ghanesi, ma cresciuti tra Brescia e Verona, hanno vinto la decima edizione di X Factor nel 2016, guidati da Alvaro Soler. Nel 2017 hanno pubblicato l’album Back to the Future (2017), conquistando un Disco d’Oro con il singolo She’s Like a Star. Nonostante l’avvio promettente, la loro visibilità è andata via via calando. L’ultimo brano pubblicato risale al 2021 (Double Identity), segno che il gruppo è ancora attivo, sebbene oggi lontano dalla scena mainstream.

Lorenzo Licitra (2017)

Nel 2017 la vittoria è andata a sorpresa a Lorenzo Licitra. Il tenore pop originario di Ragusa, guidato da Mara Maionchi, ha avuto la meglio in finale sui Maneskin ed Enrico Nigiotti. La sua voce potente e il mix tra lirica e pop hanno conquistato il pubblico, senza tuttavia garantirgli una carriera altrettanto solida nel tempo. Negli anni ha pubblicato alcuni singoli, tra cui Eli Hallo, ed è tornato in TV partecipando a Tale e Quale Show nel 2023 e al contest Una voce per San Marino, cercando l’accesso all’Eurovision.

Anastasio (2018)

A vincere l’edizione del 2018 è stato il rapper napoletano Anastasio. Dopo l’ospitata a Sanremo 2019 (accompagnò il monologo di Claudio Bisio sulla paternità con la canzone rap Correre), ha partecipato al Festival come concorrente nel 2020 con Rosso di rabbia, classificandosi quattordicesimo. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo album Atto zero, seguito da un periodo di inattività, interrotto nel 2022 con l’uscita del secondo disco, Mielemedicina.

Sofia Tornabene (2019)

Nel 2019, a soli 16 anni, Sofia Tornambene ha vinto la tredicesima edizione di X Factor. Ha quindi adottato il nome d’arte Kimono cercando una nuova direzione musicale rispetto a quella che le aveva permesso di trionfare al talent. Ci ha provato nel 2021 con l’EP Dance Mania: Stereo Love e nel 2023 è tornata brevemente sotto i riflettori partecipando ad Amici di Maria De Filippi. Nonostante un inizio promettente, la sua carriera discografica non ha ancora trovato stabilità.

Casadilego (2020)

Nel 2020 la 17enne Elisa Coclite, in arte Casadilego, ha rapito pubblico e giuria della quattordicesima edizione di X Factor. Il suo inedito Vittoria ha ottenuto il Disco d’Oro e il suo stile delicato e intenso ha lasciato il segno, tanto da realizzare il sogno di duettare con Ed Sheeran sulle note di Lego House, il brano da cui deriva il suo nome d’arte. Dopo la vittoria, è salita sul palco del Festival di Sanremo accanto a Francesco Renga nella serata delle cover e ha pubblicato un EP omonimo. Nel 2022 ha debuttato come attrice nel film My Soul Summer, più di recente è entrata nel cast della versione italiana dell’opera rock Lazarus di David Bowie, insieme a Manuel Agnelli. Il suo ultimo singolo, Posto nuovo, è uscito ad agosto 2024.

Baltimora (2021)

La quindicesima edizione di X Factor, la prima senza le tradizionali categorie, è andata a Baltimora, nome d’arte di Edoardo Spinsante, giovane cantautore e produttore originario di Ancona, guidato da Hell Raton. Dopo il talent ha pubblicato l’EP Marecittà (2022), contenente le canzoni Marecittà e Altro, brani da 5 milioni di ascolti su Spotify. Nonostante un buon riscontro iniziale, Baltimora ha scelto di prendersi il tempo per sviluppare con calma il proprio stile, restando attivo nella sperimentazione musicale, ma lontano dai riflettori.

Santi Francesi (2022)

Nel 2022 la sedicesima edizione di X Factor è stata vinta dai Santi Francesi, duo piemontese formato da Alessandro De Santis (voce) e Mario Francese (polistrumentista). I due avevano già avuto esperienze musicali precedenti – tra cui la partecipazione ad Amici e a Sanremo Giovani con il nome The Jab. Grazie all’inedito Non è così male hanno ottenuto un contratto discografico con Sony. Hanno quindi pubblicato nuovi singoli, tra cui La noia, iniziato un tour in tutta Italia e partecipato a Sanremo Giovani 2023, qualificandosi per il Festival di Sanremo 2024 con il brano L’amore in bocca.

Serafine (2023)

La vincitrice di X Factor 2023 è stata Sarafine, nome d’arte di Sara Sorrenti, 34enne di origini calabresi ma residente a Bruxelles. In gara nella squadra di Fedez, ha stupito con uno stile che mescola musica elettronica e cantautorato. Ex impiegata amministrativa, ha lasciato il lavoro per seguire la passione per la musica, affermandosi anche come producer. Durante il programma ha presentato l’inedito Malati di gioia, seguito a distanza di un anno dal brano Control Freak, uscito nel novembre 2024.