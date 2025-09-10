A pochi giorni dal lancio del singolo Piazza San Marco, con Marco Mengoni, Annalisa ufficializza anche la data di uscita del nuovo album: Ma io sono fuoco sarà disponibile dal 10 ottobre (ma già in pre-order) in doppio formato: in CD e in vinile con due colorazioni, azzurra e nera, anche in versione autografata.

La scelta del titolo

Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità, era stato annunciato a fine luglio con una frase sui social: «Quando è tutto da rifare/io mi posso trasformare/pensi che mi faccia male/ma io sono fuoco».

La copertina dell’album

Fuoco come scintilla creativa, ma soprattutto come trasformazione. E anche la cover racconta molto di questo cammino. Distesa su un letto, in posa sensuale, Annalisa non si cura delle fiamme che iniziano ad avvolgere le lenzuola e il cuscino. Alle sue spalle fa capolino una tigre che rimanda direttamente alla metafora del tempo circolare del filosofo Jorge Luis Borges, così come il titolo dell’album e i colori: il tempo è un fiume, è una tigre, è un fuoco, e ci trascina, divora, consuma, così come anche noi facciamo con lui, o ci imponiamo di fare.

Il vortice della vita

Torniamo in qualche modo quindi anche al vortice, quello della vita, dove ci ritroviamo a girare, ma in questo viaggio non c’è nulla di puramente passivo, c’è anzi un equilibrio tra accadimenti e opportunità, e il titolo dell’album si inserisce proprio in questa linea di pensiero. Con questa affermazione, Annalisa rivendica la propria appartenenza a quella forza inesorabile del tempo che brucia e trasforma, reagisce, distrugge per evolvere.

Le sonorità di Ma io sono fuoco

Sulla scia di Maschio, che ha dato il via al nuovo percorso artistico, e del suo precedente lavoro, nell’album coesistono il pop contemporaneo con le sonorità Anni 80 con elementi elettronici di matrice internazionale, creando un sound nostalgico ma incredibilmente attuale.

Dopo il successo tutto sold out di Palasport e Arene con oltre 250 Mila biglietti venduti solo nel 2024, Annalisa tornerà live dal 15 novembre nei principali palasport italiani con il «CAPITOLO I» del suo nuovo viaggio. Ecco le date in programma:

Sabato 15 novembre, Jesolo (VE ) – Palazzo del Turismo (data zero)

Domenica 16 novembre, Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

Martedì 18 novembre, Padova – Kioene Arena

Venerdì 21 novembre, Roma – Palazzo dello Sport

Sabato 22 novembre, Roma – Palazzo dello Sport

Lunedì 24 novembre, Firenze – Nelson Mandela Forum

Venerdì 28 novembre, Milano – Unipol Forum SOLD OUT

Sabato 29 novembre, Milano – Unipol Forum

Martedì 2 dicembre, Eboli (ASA) – Palasele

Venerdì 5 dicembre, Bari – Palaflorio

Sabato 6 dicembre, Bari – PalaFlorio NUOVA DATA

Mercoledì 10 dicembre, Bologna – Unipol Arena

Sabato 13 dicembre, Torino – Inalpi Arena