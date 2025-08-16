Da tempo circolavano voci sulle condizioni di salute del presentatore, lontano da palcoscenici e tv da diversi mesi. Una delle ultime notizie aveva riguardato l’ipotesi che il “Pippo nazionale” stesse male, perché le sue apparizioni sul piccolo schermo si erano diradate progressivamente fino a scomparire.

Il trasferimento del figlio di Pippo Baudo, Alessandro, in Italia

Ad alimentare il sospetto che le sue condizioni di salute fossero peggiorate era stata la decisione del figlio Alessandro di trasferirsi in Italia, lasciando l’Australia. Era accaduto a luglio 2022. Ma, come dichiarato in una intervista a DiPiù, il motivo era legato a semplice affetto, nonostante si sia scritto molto su quel figlio avuto fuori dal matrimonio. Alessandro, però, dichiarò: «Ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro’».

La carriera di Pippo Baudo

Pippo Baudo, pseudonimo di Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, era nato a Militello (Catania) il 7 giugno del 1936). È stato tra i conduttori più rappresentativi della televisione italiana, dopo il debutto negli anni ’60. Ha lavorato prevalentemente per la Rai, pur con brevi parentesi a Mediaset, collezionando numerose edizioni di programmi di varietà come Settevoci, Canzonissima, Domenica in, Fantastico, Serata d’onore, Novecento e il Festival di Sanremo, di cui detiene il record di conduzioni: ben 13 tra il 1968 e il 2008. È stato anche direttore artistico per sette volte.

Pippo Baudo talent scout

Pippo Baudo ha anche scritto brani per altri artisti ed è stato anche talent scout: tra le dive che ha contribuito a lanciare ci sono Milva, Mietta, Anna Oxa, Irene Grandi e Giuni Russo nel mondo della musica, ma anche Lorella Cuccarini e Heather Parisi tra le show girl, senza dimenticare Michelle Hunziker, ma tra i personaggi che ha portato alla ribalta ci sono anche Andrea Bocelli, Gigi D’Alessio, Gigi D’Alessio, Beppe Grillo, Tullio Solenghi, Eros Ramazzotti, Barbara D’Urso, Gianluca Grignani e Anna Tatangelo. La sua passione e competenza artistica ha riguardato anche altri ambiti, come il cinema (ha interpretato se stesso in diversi cameo). C’è, però, anche un sogno che non è riuscito a realizzare: diventare maestro d’orchestra, come lui stesso ha avuto modo di dire una volta: «Il sogno? Fare il direttore d’orchestra, ma non ho mai provato, non si scherza con le cose serie». Quanto alla cosa di cui è stato più orgoglioso: «Aver creato tanti programmi ancor più che di averli poi presentati. Mi riconosco una buona dose di fantasia».

Famoso anche uno dei tormentoni dell’86enne….: «L’ho inventato io!”

Pippo Baudo e la malattia

In una vita trascorsa per la maggior parte sotto i riflettori non sono mancati momenti più difficili. Nel 2015, infatti, ha avuto un tumore alla tiroide, dal quale però, è poi uscito anche grazie a una innovativa. Qualche anno prima, invece, nel 2011 aveva avuto un malore che lo aveva costretto a un ricovero d’urgenza. In quella occasione gli era stato vicino anche il figlio Alessandro, per anni considerato il “figlio segreto”, con una definizione che lui però ha sempre respinto. «Ricordo papà che era come uno zio, eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene», aveva raccontato nel 2017 a Barbara D’Urso. Alessandro Baudo, infatti, è nato nel 1962 in seguito ad una relazione di Pippo e Mirella Adinolfi, che all’epoca era sposata con un dirigente della Rai, Tullio Formosa. Formosa comunque lo riconobbe come figlio proprio, prima che una causa permettesse al presentatore tv di dare ad Alessandro il suo cognome.

Gli amori illustri di Pippo Baudo: cinque tra mogli e compagne

Alessandro Baudo negli anni ha anche allacciato i rapporti con la sorella Tiziana, nata dal matrimonio di Pippo Baudo con Angela Lippi. La vita sentimentale di Baudo, infatti, è stata molto intensa. In tutto ha avuto cinque compagne: da Mirella Adinolfi ha avuto Alessandro, mentre nel 1970 dal matrimonio con Angela Lippi ha avuto Tiziana, che è stata sua segretaria e assistente fino alla scomparsa. Ha anche avuto una relazione di sette anni con Alida Chelli e una più breve con Adriana Russo, mentre nel 1986 ha sposato la cantante lirica Katia Ricciarelli, da cui si è separato nel 2004 e ha divorziato nel 2007. Prima delle nozze, però, il conduttore la convinse ad abortire quando lei aspettava un figlio, perché convinto fosse troppo presto per metter su una famiglia.

Baudo lascia tre nipoti: Nicholas e Nicole, figli gemelli di Tiziana e Sean che è figlio di Alessandro. Proprio Sean lo ha reso anche bisnonno nel 2010. Tra le amiche, invece, non si può dimenticare Mara Venier, che in questa occasione non ha nascosto il dolore per la scomparsa del “maestro”.