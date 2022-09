5 cose che dobbiamo fare in autunno per amare di più il nostro corpo

E cco quali sono le buone abitudini da adottare in autunno per amare il nostro corpo e prendercene cura in modo mirato ed efficace

L’autunno è alle porte. E con il suo arrivo le cose da fare sono davvero tantissime. La ripresa del lavoro, della scuola e di tutte quelle attività che siamo soliti svolgere durante l’anno. Insomma, un’agenda davvero ricca. Ma attenzione a non dimenticare la cosa più importante di tutte. Ovvero voi stesse/i. E tutti quei piccoli gesti utili a prendersi cura di sé e che permettono di amare il proprio corpo e di dimostrarglielo giorno dopo giorno. Garantendogli un pieno di benessere sia fuori che dentro.

Perché sì, l’autunno non è solo la stagione ufficiale della ripresa, è anche il momento migliore per dedicarsi delle attenzioni mirate capaci di preparare l’intero organismo ad affrontare l’inverno con energia e con quella serenità interiore che solo lo star bene con se stessi sa dare. Ma quali sono queste “attenzioni autunnali” da regalare al proprio corpo per amarlo e per prendersene cura davvero?

Curare la dieta per amare il proprio corpo

La prima cosa da fare in autunno per amare di più il proprio corpo è quella di disintossicarlo dagli accumuli e dalle tossine immagazzinate durante i mesi più caldi, modificando la propria alimentazione in favore di una dieta detox ricca di frutta e verdura di stagione e che permetta al corpo di non subire gli effetti tipici del cambio di stagione. Importantissimo, quindi, è bere tanta acqua, non meno di un litro e mezzo al giorno, integrando questa quantità con tisane drenanti e disintossicanti o tè verde, dalla potente azione antibatterica e antiossidante. Ma non solo.

Perfetta è la suddivisione dei pasti in cinque step al giorno, preferendo cibi ricchi di antiossidanti, che rinforzano e depurano il corpo. Vitamine come la C, la E e la A e sali minerali tra cui ferro e zinco. Da inserire assolutamente nella dieta, quindi, ci sono l’aglio, i cavoli. Ma anche verze, o broccoli, le carote, i funghi (come il Shiitake, Maitake e Reish) che aiutano il sistema immunitario, il radicchio e gli agrumi.

Stare al sole

Nonostante l’esposizione ai raggi solari debba sempre essere fatta con estrema cura e con le dovute precauzioni, una delle cose da fare in autunno per amare il proprio corpo e prendersene cura è stare al sole. E il motivo è molto semplice. Con la ripresa delle attività, il cambio di temperatura e l’aumento delle giornate piovose, si tende a rinchiudersi molto più di frequente in casa o in luoghi chiusi.

E questo non fa bene al nostro organismo (e nemmeno alla mente). Ecco perché è bene dedicarsi qualche momento quotidiano per stare al sole, un alleato di benessere in grado di stimolare la produzione di vitamina D, le endorfine, la melatonina (indispensabile per dormire bene) e la serotonina che aiuta il buonumore. Facendo un pieno di benessere a 360°.

Concedersi belle passeggiate all’aria aperta

Altra buona abitudine per prendersi cura e amare di più il proprio corpo, poi, riguarda il movimento. E in particolare il camminare all’aria aperta, immersi nella natura, specialmente tra gli alberi. Trascorrere del tempo circondate dagli alberi, infatti, è un vero toccasana per il sistema immunitario e per il proprio benessere generale.

Aiutando anche ad abbassare i livelli della pressione e favorendo un sonno migliore durante la notte. Non a caso la pratica del forest bathing è sempre più gettonata e consigliata per prendersi cura di corpo e mente e aiutare a combattere lo stress e/o l’ansia.

Rituali di bellezza per amare il proprio corpo

E quando si parla di come amare il proprio corpo e prendersene cura non si possono trascurare tutte quelle pratiche di bellezza utili a rigenerarlo e rinforzarlo. Per esempio cogliendo l’occasione per sfoggiare una nuova acconciatura, tagliando la chioma ed eliminando eventuali doppie punte o i danni causati dagli agenti esterni tipici dell’estate (sabbia, sole, mare, cloro, ecc.).

Benissimo, poi, anche la cura della propria pelle. Concedendosi del tempo per coccolarla con maschere rigeneranti e super idranti, scrub o peeling per eliminare le cellule morte dalla cute e donarle massima vitalità e luminosità. O regalandosi qualche bel bagno caldo, magari unendo all’acqua degli oli essenziali che vi donino benessere e un relax senza fine. Prendendovi cura di voi stesse con un pieno di coccole o gentilezze.

Praticare un’attività fisica

Infine, tutti sappiamo che con la ripresa delle attività, in autunno aumentano anche le possibilità per rimettere in moto il proprio corpo in mille modi diversi. Ecco perché questo è il momento giusto per scegliere la pratica fisica che meglio si adatta ai vostri gusti ed esigenze e introdurla nella vostra routine di benessere per il corpo.

Magari optando per un’attività all’aperto come la camminata veloce o la corsa. O al chiuso, inscrivendosi in palestra o in piscina. O a qualunque altro corso vi soddisfi e vi incuriosisca. Abbinando l’attività fisica a quella mentale, imparando a praticare quotidianamente qualche minuto di meditazione. Per calmare la vostra parte interiore e regalare benessere all’intero organismo.

Lasciando indietro e allontanando da voi tutto ciò che vi appesantisce sia a livello fisico che mentale e facendo spazio a tutto ciò che di nuovo e bello dovrà arrivare da questa nuova stagione e dai suoi mille colori.