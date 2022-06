I metodi naturali per sbiancare i tuoi denti

S e quando sorridi allo specchio senti che i tuoi denti potrebbero essere molto più bianchi di così, ma vuoi evitare pulizie odontoiatriche o prodotti commerciali di cui non conosci bene gli ingredienti, esistono molti rimedi naturali fatti apposta per te

Sbiancare i tuoi denti con metodi naturali è davvero semplice ed economico. Si tratta di un’alternativa al bleaching chimico professionale e, sebbene richieda un po’ di costanza, porta agli stessi risultati, usando però i metodi di una volta.

Prima di addentrarci nelle metodologie di sbiancamento dei tuoi denti, dobbiamo fare una precisazione doverosa: denti bianchissimi e luccicanti non sono per forza sinonimo di denti sani. I trattamenti sbiancanti non vanno presi alla leggera, neanche quelli naturali, e devono essere perseguiti con massima attenzione alla salute sottostante del cavo orale. Prendi questi consigli, dunque, studiali bene e parlane con il tuo dentista di fiducia prima di metterli in pratica.

Quando sbiancare i tuoi denti con metodi naturali (e non)

Lo sbiancamento dentale è una procedura a cui si ricorre ciclicamente, specialmente in occasione di eventi molto importanti. Pensiamo per esempio a un matrimonio, o a un’occasione molto speciale in cui si sa di dover fare tante foto e si desidera avere un sorriso magnetico.

Non c’è niente di male a voler sbiancare i propri denti: fa parte delle tante coccole che amiamo concederci nel contesto della nostra routine di bellezza. Tuttavia, è importante che prima di procedere con un trattamento che può essere aggressivo nei confronti dello smalto dentale si facciano i dovuti controlli.

Nel caso in cui avessi dei problemi orali non trattati, come gengiviti, carie, pulpiti o più semplicemente tu soffra di ipersensibilità dentale, lo sbiancamento dei denti dovrà aspettare. Una volta curate a fondo queste problematiche, con i denti sani, si potrà pensare a una pulizia accurata.

Del resto per quanto ci si sforzi di usare un ottimo spazzolino elettrico, del dentifricio di qualità e un collutorio valido, così come il filo interdentale ogni giorno, non è detto che il nostro dente sia sempre candido come lo vorremmo.

Le cause dei denti gialli

Usiamo i denti tutti i giorni e li sottoponiamo, molto spesso, a cibi e trattamenti abbastanza stressanti, per non dire del tutto deleteri. I denti gialli sono spesso fonte di imbarazzo, sebbene si tratti di un problema piuttosto comune. Il dente bianchissimo è un ottimo biglietto da visita, ispira ordine, cura e pulizia e ci assicura un passe-partout sociale di tutto rispetto.

Tra le cause più frequenti dell’ingiallimento dei denti troviamo:

Il fumo di sigaretta

Il consumo di alimenti pigmentati come liquirizia, caffè e cioccolato, ma anche bibite zuccherate e colorate che superano lo smalto e si fissano nella dentina.

Placca e tartaro, dovuti a una incostante igiene orale dovuta all’utilizzo scorretto dello spazzolino. Potresti lavarti i denti ogni giorno, con poca attenzione, e renderti conto che alcune parti della tua bocca non sono pulite.

Predisposizione genetica: non siamo nati tutti per avere i denti di un bianco splendente.

Rimedi naturali per sbiancare i tuoi denti

Esistono numerosi trattamenti naturali che possiamo adottare per sbiancare i nostri denti. Ricorda sempre, però, che naturale non è sinonimo di sicurezza al 100%: usiamo con moderazione i rimedi, anche quelli che sembrano meno aggressivi, e solo per brevi periodi di tempo. I denti sono delicati e preziosi: lo smalto dentale non si rigenera, e una volta consumato non ne avremo un altro a disposizione!

Bicarbonato di sodio . Il bicarbonato di sodio è il rimedio casalingo per eccellenza in materia di sbiancamento dentale, la quale si ottiene tramite abrasione. Basta emulsionare il bicarbonato a poca acqua per creare una pasta dentifricia molto potente che sbianca i denti. Per un buon sapore senza perdere efficacia, aggiungi un po’ di succo di limone. Risciacqua abbondantemente la bocca dopo ogni lavaggio e ricordati che il bicarbonato rovina lo smalto e può causare sensibilità dentinale. Usa solo occasionalmente il bicarbonato.

. Il bicarbonato di sodio è il rimedio casalingo per eccellenza in materia di sbiancamento dentale, la quale si ottiene tramite abrasione. Basta emulsionare il bicarbonato a poca acqua per creare una pasta dentifricia molto potente che sbianca i denti. Per un buon sapore senza perdere efficacia, aggiungi un po’ di succo di limone. Risciacqua abbondantemente la bocca dopo ogni lavaggio e ricordati che il bicarbonato rovina lo smalto e può causare sensibilità dentinale. Usa solo occasionalmente il bicarbonato. Mele e carote aumentano la salivazione e migliorano il colore dei denti. La saliva è il detergente per eccellenza della nostra bocca. Anche l’aceto di mele svolge un’eccellente funzione sbiancante.

aumentano la salivazione e migliorano il colore dei denti. La saliva è il detergente per eccellenza della nostra bocca. Anche l’aceto di mele svolge un’eccellente funzione sbiancante. La salvia è un antico rimedio per denti bianchi e alito fresco. Non devi fare altro che strofinarla sui denti o lavorarla, insieme a bicarbonato e altri ottimi ingredienti, per creare un dentifricio artigianale dal buon sapore e dall’elevata efficacia sbiancante. Usala 1-2 volte alla settimana.

Se questi rimedi sono davvero eccezionali per sbiancare i denti, mantenerli del medesimo colore è questione di lavoro e impegno quotidiano. Assicurati di lavare i denti dopo ogni pasto. Utilizza dentifrici di qualità e alterna le varie proprietà per ottenere il miglior risultato possibile.

Qualche modifica alle nostre abitudini, come limitare il fumo e il consumo di caffè, può fare davvero la differenza nella qualità del bianco dei nostri denti.