Tanti rimedi efficaci (e per nulla scontati) che ci aiutano a combattere i giorni di caldo intenso

L'estate, quando fa molto caldo, gli unici momenti in cui si riesce a 'respirare' senza sentire l'oppressione dell'afa, sono la mattina e la sera.

Ma per affrontare le ore centrali delle giornate e l'innalzamento delle temperature - soprattutto se devi uscire di casa - è importante adottare delle strategie per non lasciarsi abbattere dal caldo e godere della stagione estiva.

Abbiamo stilato una lista di 7 rimedi anti-caldo che potrebbero esserti utili: comincia al meglio la giornata, vivila bene e terminala alla grande! Il tuo fisico sopporterà le calde temperature e tu sarai in perfetto mood estivo.

1. Colazione a base di frutta e yogurt

Per caricarti e fare il pieno di buon umore preparati una bella colazione a base di frutta (anguria, melone, pesche, albicocche, ciliegie e banane), tè freddo e yogurt. Fare subito il pieno di vitamine appena svegli è importantissimo, in più la frutta è ricca di acqua, il che ti permetterà di assumere un plus di idratazione.

2. Porta l'acqua sempre con te

L'idratazione è fondamentale sempre, ma ancora di più in estate con il caldo. Soprattutto quando si è in giro può capitare di "dimenticarsi" di bere, o semplicemente di non averne modo.

Premunisciti e non uscire mai di casa con dell'acqua: abolisci le bottigliette di plastica e adotta una borraccia di alluminio, che puoi ricare di acqua praticamente ovunque, che puoi lavare e riutilizzare all'infinito. In più ci sono tantissimi modelli di queste borracce che mantengono anche l'acqua in fresco.

Se tendi a "dimenticare" di bere scegli una app che ti ricordi di bere, ce ne sono diverse e puoi scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

Mai sottovalutare l'importanza di potersi rinfrescare in ogni momento e abbassare la temperatura percepita. Un ottimo modo per poterlo fare sempre e ovunque è avere sempre con sè un'acqua termale spray, magari in formato mini da tenere sempre in borsa.

Altrimenti se lavori in ufficio o in casa puoi tenerla in frigo: sarà perfetta da vaporizzare su viso e gambe per abbassare la temperatura corporea nei momenti di maggior calura. Conserva anche il tuo tonico in frigo: una salvezza nei momenti di afa.

4. Pediluvio e massaggio per gonfiore e affaticamento

Se la sera ti ritrovi con gambe e piedi gonfi tienili sollevati per qualche minuto e poi immergi i piedi in un catino di acqua tiepida con due cucchiai di sale grosso rosa dell'Himalaya oppure di bicarbonato.

Non dimenticarti di massaggiare le gambe (dal basso verso l'alto) con un olio delicato, magari al profumo di lavanda che riesce a rilassare corpo e mente.

5. Doccia tiepida con olio essenziale rinfrescante

Quando fai la doccia non lasciarti tentare dalla tentazione di buttarti sotto l'acqua fredda: la temperatura ottimale è tiepida. Inoltre alla fine utilizza un olio essenziale di mentolo da mescolare al bagnoschiuma per un effetto rinfrescante ancora più duraturo.

6. Abbigliamento leggero dalle fibre naturali

Ricordati che in estate, quando fa molto caldo, è meglio utilizzare colori chiari e tessuti in fibre naturali come il lino oppure il cotone.

7. Prepara l'acqua aromatizzata

Per chi soffre di sudorazione eccessiva, la salvia e il rosmarino sono ingredienti preziosi contro il caldo. Puoi preparare dell'acqua aromatizzata da tenere in frigorifero e bere fredda a base di queste due erbe: è gustoso, dissetante e aiuta a calmare la sudorazione!

La menta è rinfrescante e dissetante: prepara un olio da utilizzare su tutto il corpo oppure solamente nei punti caldi la sera, prima di coricarti. Ti basta aggiungere all'olio extra vergine d'oliva (oppure all'olio di jojoba se preferisci una profumazione meno intensa) delle foglie tritate di menta fresca; lascia riposare il tutto per 48 ore e poi utilizzalo a piacere. Ti assicuro che sentirai un beneficio immediato!