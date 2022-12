F ai spazio alla creatività, risparmia e decora in modo sostenibile: ecco le idee giuste per le decorazioni natalizie fai da te

Fare un albero di Natale originale, una shopping bag personalizzata o un segnaposto insolito sono alcune delle idee a cui ispirarti, per un Natale all'insegna del fai da te. Creare delle decorazioni natalizie fai da te è facile: ti serviranno per addobbare la casa delle feste o come idee regalo low cost per Natale.

I materiali che puoi utilizzare sono tanti, dipende tutto dallo stile che più ti piace e dal tempo che hai disposizione per queste attività.

Se durante il weekend ti piace darti da fare in cucina, puoi creare dei biscotti dalle tipiche forme natalizie e usarli, non solo come veri e propri regali, ma anche come decorazioni, delle golose palline alternative per un albero di Natale da parete. Molte delle idee che trovi in questo articolo prevedono il riutilizzo di oggetti che altrimenti andrebbero gettati via: ricorda sempre che il fai da te è quasi sempre anche ecologico.

Ma puoi cimentarti anche nella realizzazione di lumini dorati e lampadari bianchi e rossi, che ricreano in casa l'atmosfera innevata tipica invernale; e se ti piace cucire, posiziona in giro per la casa dei cuscini o dei sacchetti natalizi realizzati a mano con il feltro: questi ultimi saranno ottimi sia come decorazioni che come "contenitori" per i regali di amici e familiari, praticamente un doppio regalo!

Per creare un'atmosfera di Natale bastano anche pochi accorgimenti e una spesa ridotta. Scopri insieme a noi come organizzare la tua casa per le feste.

Albero di Natale in legno da appendere





Se hai una parete libera un'idea originale è quella di appendere un albero di Natale in legno. Non è difficile realizzarlo. Ciò che ti occorre sono dei bastoncini di legno e una corda. Potrai decorarlo a tuo piacimento con nastri, decorazioni colorate o tono su tono in legno, cartoncino o feltro. Puoi ispirarti a questa foto ma è solo un'idea, un punto di partenza per scatenare la tua creatività.

Segnaposto di Natale





Non è il solito segnaposto ma è un'idea davvero originale e semplice da realizzare, perfetta per decorare la tavola per pranzi e cene di Natale. Basta acquistare dei bastoncini di cannella, dello spago o del nastro del colore che preferisci. Prendi i bastoncini e tienili stretti con con del nastro o dello spago e inserisci un bigliettino con il nome del commensale. La cannella profuma di Natale e la tua tavola sarà in perfetto tema natalizio.

Shopping bag in pannolenci





Quest’anno prova a ridurre carta e nastri. Per impacchettare prepara invece delle shopping bag: belle, facili e utili. Ritaglia nel panno bianco due rettangoli di circa cm 25x15; con le forbici arrotonda gli angoli in basso e dai una forma leggermente svasata, poi cuci tutto attorno. Poi realizza i manici, come in foto oppure utilizza dei cordoncini che potrai inserire facendo dei buchi alle estremità; infine decora incollando con la colla a caldo la decorazione che più ti piace.

Come si fanno

Le borsine misurano circa cm 25x15, ma puoi realizzarle anche più piccole o più grandi, a seconda del regalo che devono contenere. Mentre al posto del panno puoi utilizzare anche del pile bianco oppure rosso.

1. Cuci due rettangoli su tre lati, a cm 0,5 dal margine.

2. Due cordoncini lunghi cm 30 formano i manici oppure due pezzi di panno della stessa lunghezza, spessi qualche centimetro, da 3 a 5 cm.

3. Applica le decorazioni. Per esempio, sovrapponi tre corolle di grandezza decrescente e fissale al centro con un bottone.

Decorazioni per pacchetti regalo

Offrire un dono in una bella confezione è sempre motivo di stupore e se è realizzata da te, lo è ancor di più. Puoi ispirarti a questa immagine per creare pacchetti personalizzati con carta da imballaggio, rametti, cannella e arance essiccate, per un pacchetto che profuma di Natale. Completa il tutto scrivendo il nome del destinatario su una stella in cartoncino da appendere. Sarà un peccato spacchettare il regalo!

Fodere per cuscini

Con il pannolenci si possono realizzare tante cose e una di queste sono le fodere per i cuscini. Ciò che ti serve per realizzare queste fodere per cuscini sono dei pezzi di pannolenci rossi e bianchi e delle perline rosse. Taglia due quadrati di pannolenci rossi e cuci al contrario tre lati, lasciandone uno libero per infilare il cuscino. Per decorare la fodera realizza una stella come in foto con il pannolenci bianco e poi incollala con la colla a caldo. Aggiungi poi le perline per un tocco di luce. Una volta terminato il lavoro cuci una cerniera sull'ultimo lato.

Per sarte principianti: Puoi realizzare la fodera per il cuscino senza bisogno di cuciture. Basta infatti fare dei buchi a distanze regolari entro i quali far passare un nastro che annoderai in corrispondenza di un angolo.



Barattoli decorati portacandela





I vasetti di vetro dello yogurt, di forma leggermente panciuta, sono perfetti per realizzare questi portacandela, ma anche i barattoli delle marmellate si prestano bene. Attorno all’imboccatura appoggia un cordino colorato e appendi una decorazione in legno o cartoncino e perchè no, anche un biscottino. Disponili tutti in fila al centro della tavola, alternati a rametti di pino.

Biscotti da regalare o appendere

Tra le decorazioni fai da te non possono mancare i biscotti. E' sempre un'idea bellissima, oltre che golosa, quella di realizzare i biscotti da condividere, regalare o da appendere all'albero di Natale o negli angoli della casa. In questo articolo Biscotti di Natale fatti in casa: le migliori ricette troverai tante ricette da realizzare. Una festa per gli occhi e per il palato!

Decorazioni in pannolenci





L'alberello, la stella o il pupazzo di neve: ritaglia le sagome doppie nel panno bianco o rosso e cuci il perimetro con un filo di contrasto. Decorale a piacimento, magari prendendo spunto da questa foto e poi lega in cima un cordoncino. Puoi aggiungere in alto e in basso un campanellino.

Ramo decorato





Un rametto secco può trasformarsi nell'addobbo ideale per arredare lo spazio davanti alla finestra. Un tocco di bianco candido e palline realizzate in stoffa bianche e rosse completano la composizione, insieme ad una scritta augurale in cartoncino ondulato da apporre sui vetri.