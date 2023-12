Come fare una stella per l’albero di Natale con i bastoncini di legno

S e vi piacciono i lavoretti fai da te e volete realizzare le decorazioni da appendere all'albero di Natale, non potete certo dimenticarvi della stella a 5 punte. Ecco come realizzarla con dei bastoncini di legno.

Occorrente

5 bastoncini di legno della stessa lunghezza

Colla a caldo

Pistola per colla a caldo

Forbici

Spago di cotone

Procedimento

Disponete i bastoncini di legno così da formare la sagoma di una stella 5 punte. Usate la colla a caldo sui punti in cui i bastoncini si incontrano per tenerli saldamente in posizione.

Ora passate alla decorazione della stella. Potete per esempio avvolgerla con spago annodato sulle estremità dei cinque segmenti. Usate le forbici per tagliare il filo in più alla fine del nodo per dare alla stella una finitura migliore.

Ora tagliate un pezzo di spago lungo circa 20 cm: vi servirà per formerà il gancio o l’anello per appendere la stella all’albero di Natale. Unite le estremità dello spago e annodatele. Prendete l’estremità annodata attraverso lo spago avvolto su una delle punte della stella. Poi, passatelo attraverso il centro dell’estremità piegata dello spago per creare un nodo a catena.

Et voilà, la vostra stella è pronta per essere appesa all’albero di Natale.