Per realizzare un delizioso calendario che accompagni grandi e piccini dal 1 al 25 dicembre bastano pochi materiali, che sicuramente avete in casa o che potete reperire facilmente, e tanta fantasia! Per chi ha poche idee, eccone una selezione di alcune davvero originali.

Un calendario dell’Avvento davvero bello è quel calendario dell’avvento realizzato interamente da noi, come? Ma grazie ai numerosi tutorial fai da te per Natale disponibili sappiamo che ci sono tanti modi per fare calendari dell’Avvento fatti a mano. Le possibilità per fare un calendario dell’avvento per Natale sono davvero moltissime, si può realizzare seguendo uno schema di uncinetto, oppure facendo ricorso a materiali semplici come il cartoncino, le scatole di fiammiferi (che possiamo riciclare in maniera creativa), il fil di ferro. Di seguito abbiamo fatto una selezione dei calendari dell’avvento più belli, scegliete quello che vi piace di più e datevi da fare!

Il calendario dell’Avvento si può costruire con tanti materiali diversi, ad esempio si può utilizzare il compensato per creare una piccola cassettiera con 24 cassetti all’interno dei quali sistemare dolcetti e sorprese. La nostra cassettiera deve però prendere la forma di una casetta, con due piccole assi di compensato creiamo quindi il tetto a punta. Esistono anche modi molto più semplici per costruire il calendario dell’Avvento, con il cartoncino si possono realizzare dei coni di colore verdi, in tutto simili ad alberi di Natale e nascondere sotto ciascuno di essi la sorpresina del giorno. Prendete 24 bicchieri di plastica e uno spago. Disegnate sui bicchieri il volto delle renne o di Babbo Natale e quindi creando con del fil di ferro un piccolo manico per ciascuno di essi, appendeteli allo spago. È all’interno del bicchiere che bisogna quindi sistemare il regalino. Seguendo un procedimento simile potete usare anche dei barattoli di latta.

Se con il fai da te non siete particolarmente bravi, potete sempre cercare il template del calendario dell’Avvento da stampare. Si tratta di template che potete utilizzare su carta o che potete riportare sul del più robusto cartoncino. Ve ne sono tantissimi modelli: a forma di pallina di Natale, a forma di casetta con i cassettini numerati da uno a 24, a forma di calza di Natale ispirati soprattutto alla tradizione americana. Molto graziosi anche i calendari dell’Avvento a forma di albero di Natale! Il segreto per rendere bellissimi questi alberi di Natale da stampare sta tutto nel colore che andrete ad aggiungere dopo. Per colorarli potete usare ogni genere di tecnica, ma se volete un effetto brillante vi consigliamo senza dubbio le tempere o gli acrilici.

Realizzare un calendario dell’Avvento di carta è davvero semplicissimo. Il metodo più veloce è creare 24 bustine fatte a mano all’interno delle quali potete inserire le diverse soprese. Sempre con della semplice carta è possibile realizzare dei conetti da appendere con delle piccole mollette di legno ad uno spago, sistemando al loro interno minuscole (e leggerissime!) soprese. Potete utilizzare la carta colorata, anche quella da regalo, per rivestire delle scatoline di cartone, così ogni giorno avrete l’impressione di aprire un regalo vero e proprio. Persino le classiche buste di carta da lettere possono essere riutilizzate per creare un originale calendario dell’Avvento fai da te.

Le fanatiche dei ferri e del crochet saranno contente di sapere che il calendario dell’Avvento all’uncinetto è una possibilità concreta. Possiamo preparare una base in feltro o cartone e poi magari fare i numeri dall’1 al 24 lavorandoli all’uncinetto con i colori che più amiamo. Il materiale necessario che ci serve per creare questo calendario di Natale comprende il feltro, il pannolenci rosso, 2 tipi di lana, dei bottoni, un gancio e la colla a caldo.

Materiale

Feltro color verde (cm 50 x 40)

Pannolenci rosso (cm 20 x 20)

Lana bianca

Lana rossa (per cucitura)

Bottoni rossi

Gancio

Colla a caldo

Istruzioni

Ritagliare nel feltro la sagoma di un abete. Realizzare 15 cerchi all’uncinetto secondo la seguente spiegazione: (Lana bianca e uncinetto n. 4) Avviare 5 maglie nell’anello magico; GIRO 1 – 2 mb su ciascuna m (tot. 10 mb); GIRO 2 – *2 mb sulla prima e 1 mb sulla success.*, rip. Da* a* per tutto il giro (tot. 15 mb); GIRO 3 – *2 mb sulla prima e 1 mb sulle 2 m success.*, rip. Da* a* per tutto il giro (tot. 20 mb); GIRO 4 – *2 mb sulla prima e 1 mb sulle 3 m success.*, rip. Da* a* per tutto il giro (tot. 25 mb); GIRO 5 – *2 mb sulla prima e 1 mb sulle 4 m success.*, rip. Da* a* per tutto il giro (tot. 30 mb); GIRO 6 – *3 cat, saltare 1 m, 1 mbss.*, rip. Da* a* per tutto il giro fatta eccezione per l’ultimo archetto realizzando 5 cat invece di 3 (asola); Ritagliare dal pannolenci rosso I numerini da 1 a 15 ed incollarli con la colla a caldo; Cucire I bottoni sull’abete di feltro, ben distanziati tra loro; Cucire, in corrispondenza dei bottoni, i cerchi bianchi lasciando aperta la parte superiore; Cucire il gancio sul retro dell’abete, per poterlo appendere.

Anche i cartoncini colorati possono rivelarsi assolutamente utili per fare un calendario dell’avvento fai da te per Natale. Dentro le scatoline in cartoncino possiamo inserire dolcetti e caramelle che andranno a chi apre la casella del giorno. Se non abbiamo tempo a sufficienza per realizzare da noi le scatoline, possiamo sempre recuperare le scatole dei fiammiferi usate!

Materiale

Cartoncini in tanti colori

Cartoncini fantasia

Fustella sviluppo scatola (facoltativo)

Nastro biadesivo

Mollettine di legno

Spago grezzo

Istruzioni

Ricavare dai cartoncini in tinta unita degli sviluppi di scatolina del latte applicare il biadesivo sulle parti che una volta piegate andranno a chiudere la scatolina Stampare con l’aiuto di una stampante i numeri dall’ 1 al 24 tagliare i numeri in cerchi dal cartoncino fantasia ricavare dei cerchi dentellati applicare il biadesivo sul numero e sul cerchio dentellato chiudere la scatolina con l’aiuto delle sue pieghe e applicare il cerchio dentellato e il numero posto sopra inserire dolci o regali all’interno di ogni scatolina Applicare una mollettina di legno in cima alla scatolina e appenderle su un filo di spago grezzo

Il fil di ferro è molto facile da manipolare e per questo si rivela decisamente adatto per qualsiasi lavoretto, persino per il calendario dell’avvento! Il calendario si compone di questa bellissima silhouette realizzata proprio con il fil di ferro e con all’interno tantissimi pacchetti e decorazioni appese.

Occorrente

filo di ferro dello spessore di 3 mm per la struttura,

filo di ferro dello spessore di 1,4 mm per le traverse,

carta per pacchi,

cordoncino colorato,

palle di vetro o di plastica,

addobbi natalizi.

Procedimento

Prendiamo dei piccoli regalini, ad esempio dei pupazzetti, dei giocattolini e dei dolcetti e li avvolgiamo nella carta da regalo, decorandoli con lo spago. Li abbiamo appesi all’albero con un sottile gancetto. Riempiamo le palle trasparenti con le caramelle, badiamo a prendere delle caramelle di colori uguali a quelli dei fiocchi e dello spago dei regali. Ogni giorno sull’albero ci sarà un regalino in meno e quando a casa nostra incominceranno ad arrivare i biglietti d’auguri, i lavoretti dei bimbi e le nostre creazioni, potremo attaccarli alle traverse con delle mollette. Il nostro calendario dell’Avvento fai da te può diventare facilmente una decorazione natalizia. Con il filo di ferro si possono creare un’infinita di oggetti, infatti è un materiale decorativo molto versatile e anche economico.

È davvero bello riuscire a riutilizzare con il riciclo creativo cose di cui pensavamo di non avere più bisogno a Natale. Questo tutorial per realizzare un calendario dell’avvento fai da te ci insegna come riciclare dei vasetti di vetro che altrimenti butteremmo via con tutta probabilità, in questo modo non solo li salviamo, ma li trasformiamo anche in qualcosa di bellissimo!

Materiale

Vasetti degli omogenizzati o altro

Cartoncino rosso e bianco

Colore oro glitter 3d

nastro

Forbici

Biadesivo

Cartone da imballo di recupero

Scotch trasparente

Istruzioni

Dal cartoncino rosso ricavare 24 cerchi del diametro leggermente inferiore al diametro del tappo stampare 24 numeri ritagliare dei cerchi dei singoli numeri applicare il biadesivo sul retro del cartoncino rosso e sul retro del numero bianco incollare il cerchio bianco sopra a quello rosso incollare i cerchi sul tappo del vasetto con il colore oro 3d realizzare il profilo dei cerchi dopo aver calcolato l’ingombro dei 24 vasetti tagliare il cartone di imballo della suddetta misura e togliere gli angoli con l’aiuto di un cutter incidere il cartone e piegare le 4 alette incollare esternamente con lo scotch trasparente le 4 alette incollare con la colla a caldo un nastro alto attorno alla scatola incollare sopra al precedente un nastro in contrasto riempire di caramelle

Creare un calendario dell’avvento fai da te usando le semplici scatoline dei fiammiferi vi aiuterà ad avere in casa l’atmosfera natalizia giusta.

Occorrente

un raccoglitore di quelli semplici da archivio con i lacci (che vanno tolti)

carta velina color oro e/o tessuto per rivestirlo

scatoline dei fiammiferi

Procedimento

Rivestire il raccoglitore nella parte esterna con della stoffa, incollata con colla vinilica mista ad acqua. Per l’interno usare della carta velina color oro e, siccome la velina è un po’ trasparente e si vedeva lo stacco sotto tra il rosso della stoffa e il bianco del cartone, colorare il raccoglitore all’interno con un po’ di acquerello rosso. Una volta asciutto l’acquerello, stropicciare la carta velina e incollarla sempre con vinilica e acqua facendo attenzione a non metterne troppa. Forare poi i due lati del raccoglitore con una foratrice e inserire un cordoncino rosso nei fori. Terminato il rivestimento del raccoglitore si passa alle scatoline (che sono che quelle dei fiammiferi svedesi, reperibili dal tabaccaio). Rivestirle con della carta di vari colori, ritagli presi qua e là, appena comprati e anche avanzati dagli anni scorsi, fissarli sulle scatoline con scotch e colla stick e colorare i bordi rimasti bianchi con pastelli oro e argento. Attaccare sulle scatoline delle stelline adesive dove scriveremo i numeri da 1 a 24 e incollare le scatoline all’interno del raccoglitore con la colla vinilica pura.

Il calendario dell’Avvento può essere davvero originale, soprattutto se invece di fare il solito tabellone con le caselline optiamo per una variante decisamente più interessante: 25 piccoli alberelli di Natale di cartone.

Materiale

Cartoncino verde

Feltro bianco

Foglio bianco

Righello

Matita

Metro da sarta

Colla

Pennarello nero

Adesivi natalizi

Fiocchetti colorati

Istruzioni

Potrete realizzare questo originale calendario dell’Avvento utilizzando: del cartoncino verde, del feltro bianco, un foglio di carta, un pennarello nero, fiocchetti colorati, adesivi natalizi, matita, righello, forbici, colla. Dal cartoncino verde ritagliate un rettangolo che abbia le seguenti dimensioni: H=2,5 cm; L=17,5 cm Arrotolate il cartoncino su se stesso formando un cono Passate la colla internamente sulla linguetta laterale del cono Incollate la linguetta se necessario aiutandovi con una molletta Lasciate asciugare Quando il cono sarà asciutto, tagliate la base in modo tale che il cono riesca a stare in piedi Con il metro da sarta prendete la misura della circonferenza del cono Tagliate una striscia di feltro che sia lunga quanto la circonferenza del cono e che sia alta 2cm Da un lato date alla striscia una forma ondulata Passate la colla sulla base del cono Incollate la striscia di feltro sulla base aiutandovi con delle mollette Ritagliate nel feltro un quadrato che misuri 5cm per lato. Tagliate il quadrato lungo la diagonale così da ottenere due triangolini Passate la colla sulla punta del cono Incollate il triangolino con la punta rivolta verso il basso Ripiegate le punte del triangolo all’indietro Fissate la punta con una molletta Ritagliate dei quadratini di carta e scrivetevi sopra i numeri del calendario dell’Avvento. Incollate i numeri sotto la punta del feltro Sotto il numeretto incollate dei fiocchetti Oppure degli adesivi. Quando saranno asciutti togliete le mollette. Non vi resta che creare lo scenario adatto per collocare questi alberelli In questo caso abbiamo collocato i nostri conetti dell’Avvento all’interno di un presepe

Cosa mettere dentro al calendario dell’Avvento

Finestrella del 24 Dicembre: il Bambino Gesù da mettere nel presepe

Finestrella del 1° Dicembre: un cioccolatino

Finestrella del 2 Dicembre: un biscottino gingerbread

Finestrella del 3 Dicembre: una statuina da aggiungere al presepe

Finestrella del 4 Dicembre: delle matite per disegnare

Finestrella del 5 Dicembre: una caramella

Finestrella del 6 Dicembre: uno stampino per i biscotti di Natale

Finestrella del 7 Dicembre: un morbido cuoricino in feltro

Finestrella dell’8 Dicembre: una campanella da appendere all’albero

Finestrella del 9 Dicembre: un angioletto da sistemare sopra il letto

Finestrella del 10 Dicembre: una filastrocca scritta su pergamena

Finestrella dell’11 Dicembre: un cappellino da elfo in feltro

Finestrella del 12 Dicembre: la ricetta della pasta di sale

Finestrella del 13 Dicembre: una candelina per Santa Lucia

Finestrella del 14 Dicembre: una calza per la befana

Finestrella del 15 Dicembre: un bastoncino di zucchero

Finestrella del 16 Dicembre: un sacchetto di lavanda profumata

Finestrella del 17 Dicembre: una gommina colorata

Finestrella del 18 Dicembre: una rotella di liquerizia

Finestrella del 19 Dicembre: un marshmallow

Finestrella del 20 Dicembre: un bastoncino di cannella

Finestrella del 21 Dicembre: un rametto di vischio

Finestrella del 22 Dicembre: delle costruzioni

Finestrella del 23 Dicembre: un cappello da Babbo Natale

