V uoi riciclare giornali e riviste? Dai sfogo alla fantasia e crea qualcosa di originale con queste idee

Riciclare giornali e riviste è il modo migliore per sfoderare la fantasia e creare oggetti che possono rivelarsi molto utili. L’obiettivo del riciclo creativo infatti è quello di regalare una nuova vita alle cose senza dover per forza spendere dei soldi.

La carta si presta perfettamente a questa funzione perché si tratta di un materiale molto semplice da lavorare, ma soprattutto che viene prodotto in quantità nelle nostre case, rischiando di finire irrimediabilmente nell’immondizia.

A tutti infatti è capitato di ritrovare pile di vecchie riviste e di giornali impolverati. Buttarli sarebbe davvero un peccato! Meglio riciclarli trasformandoli in qualcosa di utile, ecologico e bello.

Crea un cesto porta oggetti

In casa hai decine di riviste patinate? Usa le pagine dei magazine per creare un grazioso cesto porta oggetti. Prima di tutto taglia a striscioline le pagine, scegliendo unno spessore di circa due centimetri. Poi, servendoti di un pennellino, applica la colla di riso sulle strisce e attaccale una sull’altra per renderle molto più spesse. Completa spalmando altra colla e arrotolando le strisce create per dare forma a una spirale concentrica che sarà la base del cesto.

Per rendere le operazioni più semplici scegli un contenitore in legno che sarà utile a dare la forma al tuo cesto. Ricoprilo con della carta da forno, poi attacca le striscioline. Quando la colla si sarà seccata e indurita staccare il contenitore sarà semplicissimo. Se la nuance ottenuta non ti piace dipingi l’intreccio con i colori a tempera, divertendoti a inventare disegni e rifiniture.

Sperimenta il decoupage sui mobili

I vecchi giornali sono un’ottima base di partenza per provare il decoupage. Prova, ad esempio, a decorare un tavolo in legno, adattandolo allo stile degli interni di casa. Per farlo dovrai innanzitutto selezionare le pagine di giornale. Poi applicale sul mobile, infine spennella con la colla vinilica in modo da far aderire la carta. Non appena avrai completato il lavoro attendi che si asciughi bene, poi fissa con una laccatura per dare un effetto shimmer.

Realizza dei sottobicchieri

In casa scarseggiano i sottobicchieri? Creali tu sfruttando le vecchie riviste. Innanzitutto prendi una pagina di giornale, poi piegala nella parte del bordo lungo, realizzando pieghe di almeno mezzo centimetro. Quando l’intera pagina si sarà trasformata in una striscia di carta arrotolala sino ad ottenere un rullo tondo. Applica infine un po’ di colla alla striscia per fissarla e aggiungi altre strisce se necessario scegliendo la grandezza del tuo sottobicchiere.

Arreda con le lanterne

Hai adocchiato delle deliziose lanterne nelle riviste di arredo, ma costano troppo? Prova a creare l’effetto leggerezza utilizzando la carta dei giornali. Accartoccia le pagine, dopo averle strappate, di un quotidiano, poi piegale creando dei pompon che andrai ad appendere al soffitto oppure sopra la scrivania. Sfrutta questi piccoli pezzi d’arredo, ideati con la carta riciclata, per dare vita a effetti particolari, aggiungendo delle lucine scintillanti e regalando un tocco bohémien al tuo angolo preferito di casa.

Fodera i cassetti

Vuoi portare una ventata di novità nella tua scrivania vecchia? Prova a foderare i cassetti con i fogli di riviste. Si tratta di un modo super creativo per riciclare giornali perché potrai, in base alle tue esigenze, anche colorare la carta come preferisci, dando sfogo alla fantasia.

Abbellisci le pareti

Per abbellire le pareti di casa con un effetto carta da parati non serve molto, basta mettere in campo la fantasia. Da qualche anno infatti gli interior designer hanno iniziato a sfruttare la carta riciclata di giornali e rivisti per realizzare degli originalissimi murales. Il bello di questa tipologia di riciclo è che consente di mettere in campo tutta la creatività che hai.

Potresti infatti ideare un murales usando i volti ritagliati dalle pagine dei giornali, ma anche dividere i ritagli in base ai colori per realizzare un particolarissimo arcobaleno. Un’altra idea? Ritagliare sempre lo stesso soggetto, ma in pagine diverse. Ad esempio un fiore oppure un dettaglio, come borse o scarpe. Insomma: non ci sono limiti alla fantasia.

Impacchetta i regali in modo green

Hai mai pensato che potresti impacchettare i regali in modo green? Anziché comprare della nuova carta da regalo prova a riciclare giornali e riviste usandoli per confezionare i doni in modo intelligente e particolare. Chi li riceverà di sicuro apprezzerà e tu avrai evitato uno spreco inutile.

Rivoluziona il cambio di stagione

La carta di giornali e riviste può rivelarsi utilissima anche per rendere più semplice il cambio di stagione. Usa i fogli accartocciati per riempire l’interno di scarpe e borse prima di metterle via, in questo modo eviterai che vengano intaccate dall’umidità e le aiuterai a mantenere al meglio la forma originale. Un piccolo trucchetto che ti consentirà di riciclare riviste e giornali nel modo migliore.