Come pulire con la cenere: tutti i metodi e i consigli

E cco come fare per pulire con la cenere la tua casa (e non solo), con un alleato green e naturale al 100%

Anche se ancora non ufficialmente possiamo ben dire che l’inverno è arrivato e le temperature ogni giorno più fredde ce lo stanno ampiamente dimostrando. Così come la brina sui vetri della macchina alla mattina, gli alberi senza quasi più foglie e il fumo che esce dai camini delle case e che fa pensare a quanto bene si stia lì dentro, al caldo e con un bel fuoco acceso che scoppietta. Tutto bellissimo, certo, ma poi chi la pulisce la cenere? Nessuno, se sai come riciclarla e fartela amica, imparando uno dei tanti metodi per pulire con la cenere e per far risplendere la tua casa con questo prodotto naturale che avrai gratis per tutto l’inverno.

Ma come, pulire con qualcosa che è “sporco”? Sì, esattamente, anche perché la cenere non è assolutamente un materiale di scarto ma, anzi, è un vero e proprio alleato domestico usato fin dai tempi passati, facile da utilizzare e dagli ottimi risultati. Il tutto in poche e semplici mosse da vere esperte del riciclo.

La liscivia

La prima cosa da fare quando si desidera pulire con la cenere è sapere come usarla, per esempio preparando la liscivia. Un detergente e sbiancante per il bucato semplice da fare e super efficace. Per realizzare la liscivia, infatti, è sufficiente riempire una pentola con una parte di cenere e cinque di acqua del rubinetto, lasciando che il tutto arrivi ad ebollizione e lasciando cuocere per circa due ore.

Una volta fatto, è necessario far riposare il tutto per 12 ore, filtrare l’acqua con un colino coperto da un telo di cotone o lino e recuperare il composto che si depositerà sullo stesso, la liscivia appunto. Questa poi deve essere aggiunta al detersivo in modo che, il vostro bucato, oltre che pulito sarà anche super bianco.

Pulire con la cenere le pentole

Altro modo per pulire con la cenere, poi, è quello di usarla come lucidante per le pentole in alluminio o in acciaio inox. Prima di tutto, quindi, dovrete setacciare la cenere con un colino, versarne qualche cucchiaio in una ciotola e aggiungere dell’acqua fino a formare una crema.

Aiutandosi con una spugna, poi, potrete usare il composto direttamente sulla pentola, sfregando la superficie come fareste con un normale detersivo. Un ottimo rimedio per pulire ma anche per lucidare in modo 100% naturale. Stessa cosa, poi, si può fare con l’argenteria facendo particolare attenzione allo step del setaccio per non rischiare di graffiare i vostri oggetti d’argento.

La cenere come sgrassatore

Sempre molto utile per la pulizia delle pentole, soprattutto se molto sporche e unte, poi, è un mix di cenere, acqua e olio di oliva, ottimo da utilizzare sulle superfici che necessitano di essere sgrassate a fondo.

Pulire i vetri con la cenere

Ma non solo. La cenere, infatti, è particolarmente utile anche nella pulizia dei vetri, per esempio come quello del camino se ne avete uno chiuso. Per usarla al meglio è necessario munirsi di un paio di ciotole, riempiendone una di cenere setacciata e una di acqua tiepida.

Da qui dovrete inumidire una spugna, passarla nelle cenere e sfregare il vetro da pulire, sciacquando via il tutto con dell’acqua una volta che si è terminato. E i vostri vetri risulteranno non solo puliti alla perfezione ma anche estremamente brillanti.

La cenere per rimuovere le macchie di tinta

Per chi di voi è solita tingersi i capelli in casa, la cenere può diventare un vero alleato per la pulizia delle cute. Capita, infatti, di macchiarsi la pelle con la tinta. E di non sapere come lavarsi via il colore di dosso. Bene, setacciate un po' di cenere e mettetela in un piattino, poi aggiungete qualche goccia di acqua e amalgamate il tutto fino a formare una crema.

Da qui, con un batuffolo di cotone o un dischetto apposito per struccarsi, sfregate delicatamente la cute macchiata e lasciate e che la cenere agisca per qualche minuto per poi sciacquare via tutto. E vedrete che la vostra pelle sarà di nuovo pulita e morbidissima.

Insomma, pulire con la cenere è davvero semplice e una validissima alternativa ai tanti prodotti che si usano nella quotidianità per prendersi cura della casa e non solo. E tutto con un unico prodotto naturale e che potete ottenere gratuitamente mentre vi scaldate davanti alla luce soffusa e avvolgente del vostro camino.