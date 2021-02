U na frase d'amore non può mancare nel giorno di San Valentino. Prendi spunto da queste idee per realizzare tu stessa il bigliettino

La Festa degli Innamorati si avvicina: vuoi stupirlo con un pensiero inaspettato? Realizza il tuo biglietto d'auguri per San Valentino 2021 da personalizzare con delle frasi d'amore speciali o citazioni romantiche di San Valentino.

Un biglietto fai da te rende prezioso il tuo dono o può addirittura sostituirlo perché lì, in quelle parole e nel tuo lavoro, si percepirà tutto quello che senti. Ecco qualche idea per una lettera d'amore a sorpresa da dedicare al Valentino del nostro cuore.

Sotto il piatto oppure nella tasca della giacca: dove lascerai il bigliettino d'amore realizzato per il tuo Valentino? Puoi scrivere ciò che non hai il coraggio di dire come frasi d'amore o frasi per dire ti amo.

Trova l'idea giusta per realizzare il tuo biglietto di San Valentino personalizzato!

Biglietto cuore in mongolfiera

Se la crisi ci ha insegnato a ripensare al reale valore delle cose, anche in amore è tempo di abbandonare l'ansia dei regali di San Valentino per riscoprire il piacere della semplicità autentica dei sentimenti.

Cosa ti serve? Bastano del cartoncino, fantasia e passione. Per questo biglietto di San Valentino puoi ritagliare del cartoncino bianco, disegnare in maniera stilizzata una mongolfiera il cui involucro sarà costituito da due cuoricini sovrapposti. Il cuore più grande sarà incollato completamente, mentre quello più piccolo sarà incollato solo al centro per evitare un effetto statico. Sul retro potrai scrivere la tua dedica d'amore ispirandoti al disegno.

Biglietto cuore in feltro

Stoffa o cartoncino? Una lettera d'amore per il tuo principe azzurro, che sia di poche parole da ricamare o un pensiero con l'inchiostro, possiede sempre un grande effetto: abituati di nuovo alle parole d'amore da condividere con il tuo compagno di vita.

Questo originale bigliettino d'auguri è realizzato in feltro. Ritaglia due cuori uniti in al centro in modo da poterli piegare su ste stessi. All'interno incolla del cartoncino bianco su cui scrivere. Puoi ritagliarlo più piccolo a forma di cuore. L'esterno del cuore puoi decorarlo come preferisci, con ciò che hai a disposizione: nastri, bottoni, filo. Prendi ispirazione da questo biglietto e divertiti con la fantasia.

Biglietto cuori sovrapposti

Cosa vuoi dire al tuo lui? Esprimere le emozioni con autenticità e semplicità è importante. Ritaglia due cartoncini colorati e lasciati guidare dall'istinto dei tuoi sentimenti.

Questo bigliettino è molto semplice, anche per chi non è molto pratica di fai da te. Disegna due cuori di dimensioni differenti e incollali l'uno sull'altro. Che carta sceglierai? Lasciati guidare dalle sensazioni e ricorda che ogni tipo di carta veicola emozioni e significati diversi. Se vuoi puoi utilizzare del semplice cartoncino colorato oppure realizzare il cuore più grande con della carta di riso o cartoncino ondulato

Biglietto cuori all'uncinetto

Se ti piace lavorare all'uncinetto puoi creare un bigliettino davvero originale. Realizza dei cuoricini che poi potrai disporre a tuo piacimento in modo da creare una composizione. Questo bigliettino potrebbe poi diventare un quadretto aggiungendo semplicemente una cornice.

Biglietto con cuore in quilling

Conosci la tecnica del quilling? Se hai tempo e pazienza, prova a realizzare un bigliettino con questa tecnica. Dare forme alla carta è anche un modo per realizzare delle opere meravigliose. Per creare decorazioni con la filigrana di carta è necessario utilizzare sottili strisce di carta, arrotolate e fissate con la colla. Puoi prendere spunto da questo cuore con decorazioni floreali all'interno, ma decidi come meglio decorarlo secondo i tuoi gusti e la tua fantasia.

Biglietto con cuore puzzle

Ricordati che scrivere una lettera d'amore è una questione di cuore e pancia, passione e istinto: il cuore si esprime con poche parole. Basta anche un pensiero per esprimere ciò che senti davvero.

Un puzzle per scomporre e ricomporre il vostro amore in un gioco di passione. Avete attraversato una crisi di coppia? Può succedere: cogli l'occasione per dargli un messaggio chiaro e far capire che insieme sapete ancora divertirvi cogliendo il lato più ironico della vita.

Riesci a immaginare il suo sorriso di sorpresa quando vedrà il suo inaspettato biglietto di San Valentino?

Biglietto cuore goloso

Perché non cogliere l'occasione del prossimo 14 febbraio per preparare al tuo lui dei dolcetti di San Valentino?

Un biscotto di frolla decorato con pasta di zucchero. Se sei appassionata di cake design divertiti ad esprimere il tuo amore in dolcezza. Sarà una splendida occasione per iniziare insieme la giornata ma anche per fare un dolcissimo regalo economico per San Valentino.