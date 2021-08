S pesso si parla di ghosting nell'ambito delle relazione sentimentali, ma può capitare anche in amicizia che una delle due persone scompaia senza dare spiegazioni

Dopo tante risate, tanti momenti spensierati e tante uscite in compagnia la vostra amicizia sembrava aver conquistato basi solide. Eravate unite, legate da quel filo rosso indissolubile che sembrava non spezzarsi mai.

Eppure, senza che la Terra smettesse di girare, ecco che delle nuvole appaiono all'orizzonte e portano un gran acquazzone prima ancora che possiate rendervene conto. Così, in poche ore, la vostra amica speciale non è più nemmeno una conoscente. Forse è cominciata con un sempre più raro prendere iniziative, con il cercarti di meno, per finire addirittura a scomparire del tutto e non rispondere più al telefono. Questo è il ghosting. Spesso la tecnica di scomparire senza dare spiegazioni vieni usata per chiudere frequentazioni o vere e proprie relazioni di coppia, ma a quanto pare può succedere anche in amicizia.

Amiche ghostate

Ce lo racconta F: "ci eravamo conosciute all'Università, anche se frequentavamo corsi diversi siamo subito diventate amiche. Facevamo le serate insieme, studiavamo insieme, eravamo sempre online a chattare. Praticamente era la mia confidente più intima! Poi un giorno abbiamo avuto un battibecco, una cosa stupida e superficiale, però non ci siamo parlate per qualche giorno. Quando io le ho scritto per sistemare le cose, lei mi ha bloccato ed è sparita. Non mi ha nemmeno permesso di capire perchè era così arrabbiata. Ed ora, col senno di poi, capisco che non era una vera amica"

Proprio così. Amiche che dopo un piccolo diverbio, magari pure insignificante, se la prendono e tengono il muso per sempre. Anzi, scelgono proprio di lanciare la pietra della discordia per poi correre lontano e in qualche modo ottenere "potere" su di noi. Sembra fantascienza e invece è realtà.

Perché le amiche fanno ghosting?

Perchè non sono vere amiche. Se è sufficiente un minuscolo sassolino per scatenare una valanga, evidentemente le basi del rapporto non erano così solide come si pensava. Si rischia di affezionarsi molto velocemente a chi non si conosce davvero, e di rimanerci male quando l'altra persona ci dimostra che il suo interesse non era così profondo e sincero.

Qualche volta il reale motivo del ghosting fra amiche può essere la vergogna di riconoscere che il proprio comportamento è stato scorretto, e allora si preferisce sparire senza lasciare traccia piuttosto che prendere il coraggio a due mani e mettere da parte l'orgoglio. Nella sostanza, il ghosting ha sempre una matrice di fondo: l'inadeguatezza.

Come si sopravvive al ghosting delle "amiche"

Per rialzarsi dopo una caduta così rovinosa non resta che dare filo da torcere ai propri pensieri. Si, è vero, è difficile ma necessario. Basta crogiolarsi nel proprio abbandono, basta pensare e ripensare a dove hai sbagliato, basta farsi film mentali su come e quanto potevi essere un'amica migliore. Hai fatto il possibile, è l'altra persona ad essersi comportata davvero male. E forse, un'amica che fa ghosting è davvero imperdonabile.

Però tu devi perdonarla. Non per lei, ma per te stessa. Vivere nel rancore di un rapporto che si è sciolto così stupidamente farà male solo a te e ridurrà la tua autostima ogni giorno sempre di più. È arrivato il momento di reagire.

Come si reagisce al ghosting

C'è chi ci sta male per giorni, chi invece decide che "via il dente, via il dolore". La verità è che non esiste una regola universale per chi si sente ghostato e non sa come reagire. Ognuno fa quello che si sente e se la tua amica ha scelto di andarsene, tu lasciala andare.

Non inseguire spasmodicamente una persona che preferisce fuggire dalle situazioni complicate, non ingorgare i tuoi pensieri di ricordi negativi. Vivi meglio! Fai altro, trova interessi, proponi a te stessa le attività che eri solita fare con lei, potresti scoprire che ti diverti molto di più. Alle volte ci si accorge di essere dento un'amicizia tossica proprio quando questa finisce: non è forse meglio cosi?