La routine uccide le relazioni: le cose da fare per evitare la monotonia

E vitare la monotonia in una coppia non è facile, ma abbiamo la formula giusta per dare un calcio alla routine nella tua relazione!

Tenere viva la fiamma dell’amore non è semplice, soprattutto quando si è in coppia da tanto tempo. A mettere a rischio la tua relazione è lei, la routine, che porta nel rapporto monotonia e stanchezza. Così dopo i primi mesi trascorsi a ridere, divertirsi e fare l’amore con passione, ci si ritrova ad affrontare lunghi silenzi e noia.

Se ci tieni davvero alla tua storia d’amore e vuoi viverla al meglio preparati a combattere la routine e dai un calcio alla monotonia ritrovando l’intesa di coppia.

Riaccendi la passione

I primi giorni della vostra relazione non facevate altro che rotolarvi fra le lenzuola, mentre ora a letto ci sono solo sbadigli? Riaccendi la passione provando nuove posizioni e prendendo spunto dal Kamasutra. Considerato in Oriente come una disciplina vera e propria, il Kamasutra permette di approfondire e coltivare la vita in due. Divertitevi a scoprire ed esplorare le posizioni, divertendovi a riprodurle e rendendo questo momento magico.

Inserisci novità nella routine delle coccole, scegliendo nuove posizioni, dando vita alle fantasie sessuali e raccontando quello che desiderate. Un esempio? Fare sempre sesso sul letto può rivelarsi scontato e banale. Provate a trovare insieme nuovi posti in cui fare l’amore, rendendo ogni incontro più piccante. Dall’ascensore al balcone, i vostri momenti diventeranno very spicy e potrete dire bye bye alla monotonia!

Trovate un hobby

Buttatevi a capofitto in una nuova attività, trovando un hobby comune! Iscrivetevi a un corso e inseguite una passione sempre tenendovi per mano. Seguire insieme un’attività vi permetterà di non lasciare spazio alla routine e renderà più forte il vostro legame. Cosa scegliere? Opta per qualcosa che ti piace, ma che magari con lui sarebbe meglio, oppure lanciati in un’attività che non conosci.

Dai corsi di cucina a quelli di ceramica, dal teatro al ballo: non ci sono limiti alla fantasia! Numerosi esperti suggeriscono di affiancare ai corsi anche il volontariato. Uno studio pubblicato su Hormones and Behavior ha evidenziato che aiutare gli altri insieme al partner permette di ridurre lo stress e aumentare il livello di connessione con chi si ama.

Viaggiate insieme

Viaggiare è un’esperienza meravigliosa, soprattutto se scegli di farla in coppia. Per cancellare routine e monotonia dalla relazione organizza una fuga nel week end, acquista a sorpresa un biglietto aereo, prenota un viaggio nel paese che volevate tanto visitare.

Il viaggio regala emozioni, eccitazione e romanticismo, permette di condividere ricordi e momenti, ma soprattutto vi rende complici. Insomma: non esiste nulla di più bello che scoprire nuovi luoghi e farlo con la persona che si ama.

Fate sport

Lo sport, ormai lo sappiamo, libera endorfine, abbassa lo stress e regala il sorriso. Per questo allenarsi con il proprio partner è sempre un’ottima idea! Fissate degli obiettivi comuni, condividete la soddisfazione nel raggiungere i risultati, collaborate e create una complicità fra uno squat e un sollevamento pesi. Vedrai che giorno dopo giorno vi sentirete più uniti che mai!

Vivete un’esperienza paurosa

Sì, proprio così! Fare un’attività paurosa insieme consente di abbattere la noia e sentirsi più vicini. Parola degli psicologi secondo cui il terrore provato, ad esempio, sulle montagne russe, stimolerebbe l’attrazione sessuale, aiuterebbe i partner a sentirsi più vicini, accrescendo i sensi, il divertimento e creando nuovi argomenti di conversazione. Senza dimenticare che con la scusa della paura potrete abbracciarvi di più!

Giocate

Per allontanare la routine e riaccendere la passione nelle relazioni basta…giocare! Ad esempio potresti fare finta di non conoscere il partner e di incontrarlo per caso da qualche parte. Un modo perfetto per ritrovare le vibes del primo incontro, fra sguardi furtivi, baci passionali e carezze, in un gioco di seduzione che vi piacerà.

Cantare insieme è il modo giusto per rilassarsi, liberare le emozioni represse ed emozionarsi. Compra i biglietti per il concerto del vostro gruppo preferito, poi organizza una serata a base di abbracci, sorrisi e canzoni cantate a squarciagola. Vi sentirete più vicini che mai e la routine sarà solo un brutto ricordo, sostituito dalle note della vostra canzone d'amore!

Cucinate insieme

Cucinare insieme al proprio partner può trasformarsi in un’esperienza non solo divertente, ma anche particolarmente eccitante. Ritagliatevi del tempo per preparare insieme una cenetta speciale oppure un dolce. Dividetevi i compiti, con tranquillità, prendendovi il tempo che vi serve. Godetevi la compagnia reciproca, le chiacchiere e le risate, assaggiando gli ingredienti in modo sensuale, scambiandovi baci e carezze. L’attesa fra i fornelli non farà che accrescere il desiderio e riporterà a galla le emozioni sopite dei primi incontri.