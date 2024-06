S e vuoi evitare che a fine estate la tua tinta abbia un colore improponibile, leggi questi tip a prova di brillantezza. Inoltre, in vista delle vacanze arricchisci un po' il beauty case sotto la voce "capelli"

Nonostante portare i capelli bianchi naturali sia un trend consolidato, la tinta continua a occupare una posizione centrale nella cura di sé femminile. In Italia, più della metà delle donne dai 15 ai 75 anni si tinge i capelli con regolarità. Il 50% circa si rivolge al parrucchiere, e la maggior parte alterna sedute di colorazione professionale a ritocchi della tinta a casa. I motivi per cui ci si tinge i capelli variano dal desiderio di nascondere i bianchi a quello di cambiare look. È quanto emerge dall’Osservatorio L’Oréal sulla bellezza dei capelli.

Si comprende bene, quindi, come mantenere vivo il colore dei capelli tra una colorazione e l’altra sia un’esigenza condivisa, tanto più quando il mix di raggi UV, vento e acqua salata sembrano fatti apposta per sbiadirlo. Ecco 5 consigli utili per gestire la tinta in estate.

Unsplash / Christopher-Campbell

No a una tinta completamente diversa in estate

Prima di entrare nel vivo dei nostri consigli sulla tinta in estate, te ne indichiamo uno che fa da corollario a tutti e cinque. E che è da tenere ben presente, qualunque sia il tuo colore di capelli. In estate è meglio evitare repentini cambi di look su tutta la chioma, come ad esempio decolorare più di 3 toni, ma anche scurire più di 3 toni.

Se la decolorazione eccessiva nei mesi estivi rischia di rendere i capelli molto secchi, la tinta più scura può nascondere alcune sorprese, come ad esempio capelli che virano al verde. Inoltre, le tinte castane calde in estate tendono ancor più al rossiccio, un riflesso difficile da eliminare, che richiederebbe diverse sedute di tonalizzante dal parrucchiere.

1) Il solare specifico per capelli protegge la tinta

Il mx di raggi UV e salsedine indebolisce i componenti del capello cioè lipidi e proteine che nei capelli colorati sono già un po’ alterati dalla tinta. Se non protetta dal sola, la chioma diventa secca e, se tinta, tende a sbiadirsi. Ecco perché è bene proteggere i capelli con un prodotto specifico, da riapplicare dopo i bagni in mare e in piscina.

A proposito, per una tinta più brillante più a lungo, dopo ogni bagno è indispensabile sciacquare i capelli con acqua dolce o priva di cloro. E poi riapplicare il solare protettivo. Ce ne sono di diversi tipi: sceglilo con formula oleosa se hai i capelli secchi o spessi o ricci. Opta per le texture in latte o in spray bifasico se hai i capelli normali o fini o che si sporcano facilmente.

Shampoo e balsamo per capelli colorati non fanno sbiadire la tinta

Usare shampoo e balsamo per capelli colorati può prolungare la durata del colore di alcune settimane, tanto più durante l’estate. In genere, contengono ingredienti che proteggono la tinta, evitando che sbiadisca o viri in riflessi indesiderati come l’antiestetico arancione per i capelli castani chiari, il rossiccio per i castani più scuri e il giallo per i biondi.

Il consiglio in più per capelli con tinta: idratare

Per proteggere ancor più la tinta in estate puoi usare un prodotto specifico per la notte, proprio come se fosse la tua crema da notte per capelli!

Unsplash

Il risciaquo acido mantiene la tinta più brillante

In estate risciacquarsi i capelli colorati con acqua dolce è vitale per mantenere la tinta brillante. Ma un consiglio ulteriore è quello di effettuare la pratica dell’ultimo risciacquo acido. Si tratta di uno dei cosiddetti “rimedi della nonna” per ottenere chiome lucenti. Dopo aver sciacquato ogni traccia di shampoo e balsamo, sciacqua i capelli con una brocca di acqua in cui avrai versato un cucchiaio di aceto. Il pH acido dell’aceto chiuderà le cuticole per bene, facendo brillare i capelli.

Launchemtrics/Spotlight

Prima della piastra meglio usare un protettivo del calore

Eliminare totalmente il phon non è consigliabile soprattutto se si hanno i capelli lunghi. Ciò che andrebbe ridotto drasticamente in estate è l’uso della piastra che potrebbe inaridire i fusti. Non ne puoi fare a meno? Introduci un termoprotettore che aiuta a proteggere i capelli dal calore del phon e di altri styler, evitando così che il colore diventi opaco.

Unsplash / Corey O’Brien

I prodotti per lo styling con filtro protettivo sono un aiuto in più

In commercio esistono prodotti per lo styling arricchiti da filtri solari SPF. Un po’ come il termoprotettore pre-piastra, si usano dopo lo shampoo per facilitare la messa in piega, o per aggiungere un tocco di idratazione in più. In questo modo, si continuerà a proteggere i capelli anche se non si va al mare, dove è più facile usare spray specifici protettivi. E così i capelli saranno al riparo da opacità e rotture, e la tinta si manterrà brillante.