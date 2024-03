Capelli secchi, tre rimedi per combatterli

I capelli secchi possono essere piuttosto frustranti, ma esistono semplici rimedi per ripristinare la loro salute e lucentezza. Eccone tre.

Taglia le punte

Anche se non sono molto lunghi, se i tuoi capelli sono secchi e fragili, considera di tagliarli. Le doppie punte, infatti, contribuiscono alla sensazione di secchezza.

Assumi vitamine e minerali

L’assunzione di alcune vitamine e minerali influisce direttamente sulla salute dei capelli. Considera di includere le seguenti nel tuo piano alimentare: vitamina A, vitamina C; vitamina H (biotina); il ferro.

Cambia la dieta

Consuma alimenti ricchi di Omega 3 come salmone, ostriche, sgombro, tonno e sardine. Impediscono ai capelli di diradarsi e migliorano la loro lucentezza. Includi nella tua dieta anche cibi ricchi di antiossidanti come noci, fagioli rossi, mirtilli e broccoli. Combattono lo stress ossidativo, che indebolisce i capelli. E, ancora, opta per l’olio di canola che contribuisce a nutrire la chioma.

Abitudini

Evita di lavare i capelli ogni giorno, poiché lo shampoo eccessivo può rimuovere gli oli naturali. Invece, utilizza uno shampoo specifico per capelli secchi o prova anche uno shampoo delicato per neonati.