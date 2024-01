N ell'anno del colore Pantone Peach Fuzz, i capelli "botticelliani" saranno di gran tendenza. Grande ritorno del biondo miele e, dal verso opposto, dei brunetti più cupi. Ma i veri protagonisti saranno tutte le gradazioni dei castani chiari

Anno nuovo nuova testa? Nel dubbio, sbircia le tendenze colore capelli del 2024. A parte qualche eccezione, i colori più trendy sono a bassa manutenzione poiché ricreano una palette di nuance naturali. I castani, in particolare, saranno i grandi protagonisti del nuovo anno, a cominciare dal caramello, tra le tonalità più desiderate negli ultimi mesi.

Spostandoci verso i rossi, troviamo nuovamente una base castana in alcune gradazioni del rame, e nelle versioni più scure di biondo miele che restano però luminosissime. Ma le tendenze colore capelli non riguardano solo tinte naturali: come tutte le regole che si rispettano, ci sono ben due colori decisamente innaturali, come il platino e il cherry cola, che quest’anno saranno di gran moda.

Guarda le foto i colori di capelli di tendenza nel 2024!

Tendenze colore capelli 2024: il caramello

IPA

Né biondi né bruni, così possiamo definire il color caramello, una delle tendenze capelli più forti del 2024. Un colore molto amato dalle teste castane, perché permette di schiarire un po’ le lunghezze senza mai snaturare del tutto. Proprio come la popstar Rihanna, trend setter per eccellenza, che al Puma Launch Party di dicembre si è presentata con una coda romantica color caramello.

Castano nocciola tra i colori più di tendenza

IPA

Simile al color caramello, il castano nocciola è leggermente più chiaro e sicuramente meno caldo. Nel 2024 si porta come la chioma della modella Barbara Palvin: sfumato in modo molto graduale verso le punte.

Tendenze colore capelli: castano con meches bionde

Getty

Restiamo nell’ambito dei castani, visto che domineranno le tendenze colore capelli 2024. Se i colori netti non ti piacciono, prova il nuovo look dell’attrice e cantante Selena Gomez, un elegante mix di blonde e brunette, il bronde. Si ottiene con colpi di sole molto delicati effettuati con tecnica a pettine e con toni più chiari del proprio colore naturale di massimo 3.

Tendenze colore capelli 2024: i rossi

IPA

Nell’anno del colore pantone peach fuzz, il colore di capelli dell’attrice di Jessica Chastain è più attuale che mai, anche se per essere precisi il suo ricorda più il colore delle spezie come cannella e curcuma. In ogni caso, tutti i colori di capelli rame saranno di grande tendenza, come il warm apricot (letteralmente albicocca calda), una tonalità di rosso molto chiara.

Rosso rame su capelli castani

IPA

Nel 2023 una mora convinta come la modella Emily Ratajkowski ci ha stupito con il suo nuovo colore di capelli, un rame profondo che continua a dettare tendenza. Rischiara non poco la sua base castana scura pur restando un colore molto intenso.

Nuovo colore di capelli: cherry cola

IPA

Tra le tendenze colore capelli del 2024 spicca il cherry cola di Dua Lipa, una nuance che ha già fatto capolino nel make up. È una versione decisamente fredda del rosso, sino a diventare un luminosissimo burgundy. Il cherry cola, in particolare, è un rosso fuoco infuso di viola con sfumature blu: si ottiene così una tonalità più drammatica e meno naturale del rosso malva.

Tendenze colore capelli 2024: i biondi

IPA

Una chioma come quella dell’attrice Anya Taylor-Joy spicca da lontano: biondissima, quasi bianca, è adatta a chi ha capelli di base abbastanza chiari, poiché richiede una notevole quantità di decolorante.

Biondo miele, una nuance calda e luminosa

IPA

Di tutt’altra tonalità è il nuovo biondo dell’attrice Jennifer Lawrence che promette di dominare le tendenze dei biondi del 2024. È un biondo caldo con un sottotono color marrone che, mescolandosi alle ciocche color oro, crea un color miele davvero luminoso.

Le radici a contrasto ma sfumate sono di tendenza

IPA

Un look che continuerà a dominare le tendenze colore capelli del 2024 è la ricrescita a basso contrasto, proprio come l’attrice Vanessa Kirby. Anche se molto più scura della chioma, la ricrescita resterà morbida e sfocata, un look ben lontana dalla crescita a strisce visibile.

Smokey brunette, castano scuro freddo e intenso

Getty

Dopo un anno di castani caldi e cioccolato, il 2024 sarà l’anno del castani cupi, quasi neri. È lo smokey brunette, che si ottiene aggiungendo il cenere al colore castano (nella scala dei colori vanno dal 2 al 4). Per un look molto elegante e regale, come quello dell’attrice Rachel Zegler.