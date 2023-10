Come curare i capelli bianchi naturali

S e non avete intenzione di ricorrere alla tinta, arriva un momento in cui è importante sapere come curare i vostri capelli bianchi naturali. Ecco una piccola guida.

Perché i capelli diventano bianchi

I capelli bianchi sono dovuti alla canizie, cioè la perdita del loro colore naturale. Col passare del tempo, le cellule, chiamate melanociti (responsabili della produzione di melanina) invecchiano e, di conseguenza, non forniscono più pigmenti colorati ai capelli, che crescono di colore bianco.

Shampoo

La prima cosa da fare per prendersi cura dei capelli bianchi naturali è detergerli con uno shampoo antigiallo ad hoc. Esistono sul mercato diversi tipi e marche, l’importante è scegliere prodotti di qualità e non aggressivi. Qualsiasi formula con una tinta viola è utile per neutralizzare l’effetto di ingiallimento e contrastare il capello opaco e per esaltare invece la brillantezza del colore. Il trattamento va fatto una volta alla settimana, per non stressare troppo la cute.

Balsamo

I capelli bianchi naturali, dopo lo shampoo, hanno hanno bisogno di un buon balsamo districante che garantisca morbidezza e pettinabilità. Questo perché la chioma muta non solo nel colore ma anche nella consistenza e può diventare più ruvida e ispida.

Maschera

Una volta alla settimana è bene applicare una maschera specifica, che nutre i capelli, li ripara e combatte la secchezza allo stesso tempo.