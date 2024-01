L a tinta rossa può essere un passo un po' troppo lungo. Così un più discreto color rame può essere il giusto compromesso. Se poi parliamo di effetti sfumati o schiariture, il cambio verso il ramato è ancora più discreto. Guarda i look più belli da cui trarre ispirazione

Sarà perché il colore Pantone dell’anno, il pech fuzz, ricorda il rame. Sarà perché nelle ultime stagioni la moda capelli si è divertita a creare nuovi colori ramati, tipo l’apricot crush (una nuance pastello). Fatto sta che i capelli con sfumature color rame sono di gran tendenza. In particolare, sono le schiariture in degradé a essere molto ricercate. Quei colpi di luce che accendono la chioma di accenti dorati che si mescolano nel rosso e nel castano.

Il look di Emma Stone ai Golden Globe 2024 interpreta alla perfezione la tendenza dei capelli rossi con degradé rame. Le ciocche più chiare sembrano un tutt’uno con il resto della capigliatura.

L’attrice Sophie Turner, invece, opta per un colore di capelli netto che si schiarisce solo sulle punte.

Il rame, un colore dalle mille sfaccettature

Nei capelli, il color rame si declina in tante nuance: bronzo dorato, rosso tiziano, castano ramato e copper (il vero bronzo). E la moda si adegua nell’ideazione di neologismi che ne ricalcano le mille sfaccettature.

Per un rapido ripasso, nelle ultime tendenze colore c’è:

il blorange, un mix di biondo che vira all’aranciato;

il ronzer, un mix di biondo dorato;

l’apricot crush, un tono pastello che ricorda la dolcezza di un’albicocca croccante.

Un colore con una precisa simbologia storica

Meno intenso del rosso fuoco, più allegro del pesca, il rame vanta una simbologia millenaria. Ti sei mai chiesta perché le donne raffigurate nei dipinti rinascimentali hanno i capelli di questo colore? Secondo gli storici dell’arte, i capelli color rame indicano l’essenza della femminilità: con il loro “connubio” di sfumature rosse e bionde, ben rappresentano l’unione di passionalità (simboleggiata dal rosso) e luminosità (il biondo), propria di ogni donna.

Non è un caso, infatti, che chi sceglie il rame come tinta per i propri capelli, preferisca un look più discreto rispetto a chi opta per la carica esplosiva del rosso intenso o, al contrario, la sottile ombrosità del mogano. Da un lato il rosso rame è una tonalità rara in natura (solo il 6% della popolazione mondiale nasce con i capelli ramati), dall’altro, con le dovute accortezze, dona a molte.

A chi stanno bene i capelli color rame?

Da chiari a scuri, i capelli ramati valorizzano molti e diversi incarnati. Curiosa di sapere qual è il color rame che ti valorizzi al meglio?

Se hai la pelle chiara che tende al beige, come l’attrice Lindsay Lohan (in alto), starai benissimo con un rame intenso, cioè quel tipico colore del minerale di utensili e gioielli che fanno tanto country style. Le punte dorate contenute in questa tonalità di rame ravviveranno i toni avorio della tua carnagione. Questa sfumatura intensa è un colore ideale anche se parti da una base biondo cenere.

Dai toni più intensi a quelli più spenti

Se hai la pelle rosata come l’attrice Sarah Rafferty (in alto), puoi valorizzarla con un rame un po’ più spento. Ideale anche se il tuo colore di partenza è un castano chiaro. Otterrai un effetto chic e sofisticato come le Veneri dei dipinti rinascimentali.

Se invece parti da un biondo chiaro o chiarissimo, con una tinta color rame otterrai dei capelli castani ramati intensi, che accenderanno il tuo viso di bagliori dorati capaci di valorizzare qualsiasi carnagione. In basso un look da cui trarre ispirazione.

Capelli ramati sfumati

Ma l’ultima tendenza prevede di sfumare il color rame sulle lunghezze per ottenere effetti vibranti che cambiano a ogni movimento del capo. In basso alcuni look a cui ispirarsi.

Il rame mixato al biondo dorato

E se i capelli color rame tout court ti sembrano eccessivi per te, puoi sempre optare per i nuovi biondi dorati che ingannano l’occhio tra una tonalità e l’altra. Provare per credere.

