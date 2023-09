Come dare volume ai capelli fini e rinforzarli

I capelli fini hanno il difetto di essere maggiormente soggetti agli stress atmosferici. Inoltre, per il fatto di essere sottili e poco voluminosi, spesso ci fanno disperare perché non siamo mai contente della piega.

Esistono dei piccoli accorgimenti che vengono in nostro soccorso per dar loro volume e, allo stesso tempo, rinforzarli. Vediamo quali.

Consigli utili

La prima cosa da fare è scegliere uno shampoo adeguato, per capelli fragili o neutro e rinforzante. Allo stesso modo, fate attenzione anche al balsamo che acquistate. Se i capelli fini sono anche secchi servirà un balsamo per nutrirli e districarli.

È importante, poi, asciugare i capelli nel modo giusto per non stressarli. Mettetevi a testa in giù e procedete con l’asciugatura a media temperatura partendo dalle radici. Questa posizione conferirà volume alla vostra chioma. Quando i capelli sono quasi del tutto asciutti, per ottenere un bell’effetto mosso, posizionate i bigodini in testa e teneteli in posa fino a completa asciugatura.

Anche l’alimentazione è importante per rinforzare i capelli. Optate per una dieta ricca di ferro, rame e zinco. Consumate quindi tanta frutta secca, pesce, lenticchie e spinaci.

Potete anche recarvi dal parrucchiere e chiedere un trattamento alla cheratina per capelli fini. I vostri capelli verranno nutriti in profondità e acquisteranno subito luminosità.