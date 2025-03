Le donne coreane sono famose in tutto il mondo per la loro pelle di porcellana, ma anche per le chiome lucide e curate. Proprio come per la skincare, anche la cura dei capelli segue una routine strutturata in più step, otto per la precisione, per mantenere i capelli sani e splendenti. Rispetto all’haircare, la k-beauty ha lo stesso approccio che ha per il viso: si focalizza sulla pelle e sulla cura del cuoio capelluto. Secondo l’haircare coreana purificare e fortificare le radici significa migliorare l’aspetto generale di tutto il capello. Prendi ispirazione anche dai prodotti e dagli ingredienti che vanno forte in Corea, come acqua di riso o oli nutrienti: il risultato saranno capelli ancora più lucenti, forti e disciplinati.

Ecco allora come eseguire gli 8 step dell’haircare coreana passo per passo. Proprio come succede per la skincare, non è necessario eseguire ogni volta tutti i passaggi (alcuni possono essere saltati e rimandati al lavaggio successivo). In particolare ti consigliamo di eseguirli tutti se hai tempo, o di saltare gli step 1, 5 e 6, per una versione semplificata.

Step 1: Scrub

È una routine che ha come obiettivo non solo la bellezza dei capelli ma soprattutto la cura del cuoio capelluto. Per questo il primo degli 8 step dell’haircare coreana consiste in uno scalp scrub che permette di esfoliare, liberare da impurità, cellule morte, sebo in eccesso e residui di calcare presenti nell’acqua. A differenza di quanto potremmo pensare, lo scrub è adatto e efficace non solo sui capelli grassi ma anche su quelli secchi. È un gesto da fare in media una volta a settimana.

Con sale marino intensamente purificante: Scrub Lavant Purifiant di Christophe Robin (da € 19,90, da Sephora).

Step 2: Shampoo delicato

Il secondo step consiste in uno shampoo delicato che si focalizza sul lavaggio di radici e cuoio capelluto (anziché sulle lunghezze). Anche per questa ragione molte coreane usano lavarsi i capelli a testa in giù: il lavaggio è più efficace e il volume aumenta. Per rispettare pienamente gli 8 step dell’haircare coreana è necessario distribuire e massaggiare lo shampoo con il tool specifico che facilita la pulizia della cute e stimola la microcircolazione. Si tratta di quella spazzola tonda in silicone con dentini pensati proprio per distribuire lo shampoo e stimolare i follicoli. Attenzione però, non usare uno shampoo qualsiasi. È nota l’attenzione per ingredienti naturali e con agenti lavanti leggeri: orientati su baby shampoo o shampoo senza siliconi.

91% di ingredienti di origine naturale: Shampoo Extra-Gentile di Ducray (da € 11,90, in farmacia).

Step 3: Balsamo, maschera o conditioner

È il momento del balsamo o, se c’è tempo, di una maschera. Se lavi i capelli 2/3 volte alla settimana, il consiglio è di utilizzare il balsamo per i lavaggi frequenti, mentre la maschera solo una volta a settimana. In effetti le maschere capelli sono più nutrienti e chiudono meglio le squame, ma ci voglio almeno 2/3 minuti di posa. Le donne coreane non si accontentano di un semplice balsamo, preferiscono il conditioner. Si tratta di un balsamo, certo, ma dalla texture leggerissima, che oltre a districare aggiunge una dose extra di attivi nutrienti e idratanti, da applicare e risciacquare in modo veloce.

Balsamo nutriente che districa con dolcezza, arricchito con oli Canapa di origine italiana, Oliva e Jojoba: Hair Conditioner di Hemp Care (€ 24).

Step 4: Risciacquo acido

Riscoperto da TikTok, il risciacquo acido fa super tendenza, ma non si tratta certo di una novità. Consiste nel versare aceto sui capelli umidi per lucidare e chiudere le cuticole (va benissimo anche l’aceto di mele). Bastano un paio di minuti di posa, poi va risciacquato. Se l’odore è troppo forte cerca in commercio gli “aceti per capelli”, molto più sensoriali e profumati, oppure sostituisci con acqua di riso fermentata.

L’aceto di Lampone regola il ph del capello e sigilla le squame per un effetto glow: Elisir brillantezza di Yves Rocher (€ 12,95) è perfetto per un risciacquo acido.

Step 5: Maschera in tessuto

Il nuovo prodotto hero della loro cura è la maschera per capelli in tessuto. Funziona esattamente come quella per il viso, è pratica e non sporca. Sembrano delle cuffie e sono imbevute di principi attivi utili. Se ne sei sprovvista puoi potenziare gli effetti della tua normale maschera avvolgendoli in un asciugamano umido o coprendoli con una cuffia. Il tempo di posa è variabile, ma cerca di aspettare almeno 15/30 minuti. In ogni caso, questo passo è considerato “periodico” anche dalle donne coreane, basta farlo ogni tanto.

Una maschera a forma di cuffia e arricchita con olio di cocco, da tenere in posa da mezz’ora a tutta la notte: Overnight Hair Mark di Sephora (€ 5,99).

Step 6: Scalp Toner

È il momento di tornare sul cuoio capelluto, con uno step che ha molto a che vedere con la skinification Made in Corea. La pelle dello scalpo ha bisogno di essere trattata con un prodotto idratante, in grado di riequilibrare il PH e minimizzare gli effetti irritanti dello shampoo. Ecco che lo Scalp Toner diventa l’asso nella manica: va applicato uniformemente e massaggiato con le dita per alcuni secondi. Per rendere questa operazione più semplice dividi via via i capelli in ciocche e sollevale, sarà più facile raggiungere con precisione tutte le parti del capo.

Con beccuccio di precisione: Revitalizing Scalp Tonic di Moroccanoil (€ 45).

Step 7: Scalp Essence

Nella skincare routine coreana dopo il tonico si passa sempre alla essence, perché non fare lo stesso anche sul cuoio capelluto? Mentre il tonico agisce sul PH, le Scalp Essence hanno un intenso potere idratante, ristrutturante e lenitivo. Applicale esattamente come si applica lo scalp toner (va benissimo anche un siero specifico).

Un siero lenitivo e calmante per il cuoio capelluto: Sérum Apaisant di Gallinée (€ 36).

Step 8: Oli nutrienti

L’ultimo degli 8 step dell’haircare coreana è l’applicazione di un olio leggero. I benefici degli oli sui capelli, infatti, non si contano: lucidano, rinforzano, ammorbidiscono e tengono a bada il crespo. Scegli quello che fa per te in base alle esigenze, i più comuni ed efficaci, comunque, sono gli oli di Argan, cocco, Semi di Lino, avocado e macadamia. Ne basta un tocco per capelli più morbidi e gestibili, anche come ultimo passo dopo lo styling.

Questo olio arricchito di miele può essere usato come trattamento idratante e nutriente o durante lo styling come step finale. Honey Infused Hair Oil di Gisou (da € 22, sa Sephora).

Leggi anche No heat styling: 7 consigli per una piega senza calore