Gli anni 90 sono stati un decennio di evoluzione e trasformazione per la moda e lo stile, e oggi sono più attuali che mai. Dagli outfit al make-up, le tendenze di quel periodo vengono riscoperte ma attualizzate e rilette in chiave contemporanea. Ovviamente non fanno eccezione gli hairstyle: chi ha vissuto quel periodo ricorda bene i tagli che sfoggiavano le celebrità e che facevano sognare, mentre chi non l’ha vissuto, sta imparando a conoscerlo e attinge a piene mani allo stile del tempo. Tra nostalgia e ricerca di autenticità, i tagli di capelli più iconici tornano incredibilmente attuali, trasmettendo la stessa energia ribelle e spensierata di un decennio indimenticabile.

The Rachel

Tra tutti, l’hairstyle più rappresentativo degli anni 90 e che potresti aver voglia di provare anche ora, è l’iconico The Rachel. Si tratta del taglio che sfoggiava Jennifer Aniston quando interpretava Rachel Green nella serie Friends. La chioma è voluminosa e stratificata, con punte sfilate e ciocche più chiare che incorniciano il viso. Sofisticato e casual allo stesso tempo, è il simbolo della bellezza acqua e sapone.

Winona cut

Il Winona cut è il taglio di capelli di Winona Ryder per il film Reality Bites. È caratterizzato da una lunghezza a metà tra un pixie e un bob corto. Sfilato e dalle linee morbide, ha un tocco grintoso grazie alla frangia laterale. L’aspetto paradossale è che proprio il fascino androgino di questo hairstyle contribuisce a esaltare la femminilità di chi lo porta. Per lo styling è quanto di semplice tu possa immaginare: ti basta usare un gel o una cera texturizzante e scuotere la chioma con le mani, definendo poi le singole ciocche con la punta delle dita.

Christy cut

Un caschetto corto, vaporoso ed estremamente femminile: il Christy cut, che deve il nome a Christy Turlington, potrebbe rivelarsi quello giusto per te. Le linee pulite, la sensualità appena accennata e la sua praticità sono gli elementi vincenti, soprattutto se ti piace essere sempre elegante ma senza rinunciare a un aspetto grintoso. Si adatta particolarmente bene a capelli spessi, valorizzando soprattutto quelli mossi o leggermente ondulati.

Il blowout

Se ami la chioma lunga, allora dagli anni 90 potresti ripescare il blowout. I suoi lunghi strati morbidi sfiorano le spalle, con i capelli che si muovono con estrema grazia in onde leggere. È perfetto per te se vuoi trasmettere l’immagine di donna forte e potente ma che non rinuncia alla femminilità. È stata Cindy Crawford a rendere immortale questo hairstyle, e oggi potrebbe tornare a rivelarsi una scelta vincente.

Pixie cut

Il pixie cut ha un fascino intramontabile che ha conquistato generazioni di donne. Negli anni 90 era simbolo di femminilità urbana e ribelle e oggi, dopo fasi in cui aveva ammorbidito le linee, recupera quell’anima rock. Piace molto soprattutto alla Gen Z, che lo reinterpreta in chiave sperimentale giocando con rasature e ciuffi scolpiti. È un taglio che richiede alta manutenzione ma che si rivela particolarmente pratico nello styling: sarai pronta in poche mosse e, giocando con accessori o modellando la forma con le dita, potrai passare da uno stile punk a uno dolce e romantico in un attimo.

Onde bionde

La chioma lunga, vaporosa e biondissima sta tornando alla ribalta, e potresti scoprire che questo stile tipicamente anni 90 è quello giusto per te. Pensa a Pamela Anderson ai tempi di Baywatch, con il suo hairstyle che gridava disinvoltura e sensualità. Le onde scomposte e le ciocche che incorniciano il viso alludono a un fascino selvaggio e prorompente. Se ami essere al centro dell’attenzione e mettere in risalto il tuo sex appeal, allora è quello che fa per te.