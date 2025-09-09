Gli anni Novanta offrono spunti inesauribili per il tuo stile. Dalle unghie blackberry all’eyeliner grunge, fino all’abbigliamento e l’hairstyle: le tendenze da riportare in auge sono numerosissime. Una di queste è il Winona cut: un taglio di capelli sfoggiato in passato da Winona Ryder e che si rivela perfetto per questa fine estate. Versatile e pratico da gestire, sarà una (ri)scoperta che ti conquisterà con la sua energia e originalità.

Cos’è il Winona cut

Il Winona cut si ispira al taglio di capelli che portava Winona Ryder nel 1994 per il film Reality Bites. Ha una lunghezza morbida, a metà tra un pixie e un bob corto. Le lunghezze sono sfilate, le linee morbide e una frangia laterale dona un tocco grintoso. Ha un fascino androgino che paradossalmente aiuta a enfatizzare la tua femminilità, ma in modo rilassato e leggero.

I segreti per uno styling perfetto

Il punto di forza del Winona cut è l’aspetto vissuto che devono avere i tuoi capelli, come se non fossero stati lavati da qualche giorno. L’effetto grunge però va studiato alla perfezione, questo vuol dire utilizzare in maniera sapiente gel, cere o pomate che ti aiutino a texturizzare la chioma. Puoi modellare i capelli con un finish matte e leggermente spettinato, ideale per gli appuntamenti informali durante la giornata. Per farlo pettina i capelli con le mani, scuotendoli leggermente lasciando che vadano dove vogliono, e poi rifinisci con la punta delle dita. In alternativa puoi optare per uno stile più definito e composto, appiattendo i capelli ma senza irrigidirli, con una pomata a base cremosa. Se hai capelli sottili, aiutati con uno spray volumizzante.

A chi dona il Winona cut

Il Winona Cut è un taglio versatile adatto a quasi tutte le donne, ideale per chi desidera un’acconciatura che può essere corta come un pixie, più lunga come un crop o un bob leggero che arriva a sfiorare la mandibola. Se cerchi praticità e versatilità non potrai più farne a meno. Sceglilo soprattutto se hai viso di forma ovale, a cuore e a diamante, e se hai occhi grandi ed espressivi. Va bene per capelli lisci o leggermente mossi, mentre se sei riccia potresti preferire altre soluzioni.

I punti di forza

Il principale vantaggio del Winona cut è di essere versatile e poco impegnativo. Lo styling si fa in un attimo e in più non necessita di particolare manutenzione. Puoi portarlo spettinato, oppure appiattirlo con il gel, gestirlo come un pixie o farlo sembrare un bob, con la riga di lato o centrale… Insomma puoi giocare con lo stile adattandolo di volta in volta al tuo umore e alle tue esigenze.