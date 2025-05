Nella stagione calda del 2025, a imporsi sulle passerelle e per le strade è una versione tutta nuova della frangia: morbida, riccia e dal gusto libero. Abbandonate le righe nette e le pieghe rigorose, il trend estivo abbraccia la naturalezza e il movimento, facendo della frangia riccia il simbolo di uno stile spontaneo e dinamico. Pensata per chi ha una chioma mossa o riccia, ma anche per chi desidera sperimentare un aspetto più audace, questa frangia si adatta con facilità a ogni taglio e forma del viso.

Il fascino disinvolto della frangia riccia

La frangia riccia rappresenta un modo semplice ma efficace per dare un’impronta decisa alla propria acconciatura, senza trasformazioni drastiche. Si tratta di un elemento capace di valorizzare i lineamenti, donando un effetto leggermente spettinato ma allo stesso tempo curato, con un equilibrio naturale tra freschezza ed eleganza. Il suo aspetto volutamente irregolare rompe la monotonia delle linee simmetriche, regalando a ogni viso una cornice unica e distintiva.

Una tendenza trasversale

Adatta a boccoli stretti, onde ampie o capelli semplicemente mossi, questa frangetta segue la linea naturale della capigliatura, esaltandone la texture originale. Anche chi non ha i capelli ricci può avvicinarsi a questo stile, ricorrendo a tecniche leggere come bigodini flessibili o prodotti modellanti per ottenere un effetto mosso e voluminoso. L’obiettivo non è tanto la perfezione, quanto un risultato autentico e personale.

Il ritorno dell’autenticità con la frangia riccia

Dopo anni dominati da styling estremi, la frangia riccia segna una svolta verso un’estetica più rilassata e meno artefatta. È un invito a mostrarsi per come si è, accettando le particolarità del proprio capello e facendone un punto di forza. Questo approccio premia l’individualità e rompe con l’idea di un unico modello di bellezza, riportando al centro l’originalità del look naturale.

Cura e mantenimento della frangia riccia

La gestione quotidiana della frangia riccia è meno complicata di quanto sembri. Bastano poche attenzioni e i prodotti giusti per mantenerla definita ma leggera. L’uso di mousse o creme modellanti leggere, applicate su capelli umidi, aiuta a mantenere la forma della frangia senza appesantire. È importante concentrarsi soprattutto sulla zona frontale, evitando l’effetto crespo. Per quanto riguarda l’asciugatura è meglio preferire quella naturale oppure usare un diffusore a temperatura media. È fondamentale non manipolare troppo i capelli mentre si asciugano, per non alterare la definizione dei ricci.

Consigli rapidi per mantenerla ordinata

Per mantenere la frangia riccia ordinata e in piega è bene idratarla con uno spray o una nebbiolina d’acqua durante la giornata. Per non seccare i ricci è consigliabile utilizzare shampoo delicati e, la mattina, ravvivare i ricci con un leggero tocco di gel o crema.

Come realizzare una frangia riccia in pochi passaggi

Per ottenere una frangia riccia ben definita e duratura è bene, dopo lo shampoo, applicare una crema specifica per ricci su capelli ancora umidi. Lasciare poi asciugare all’aria o utilizzare un diffusore. Modellare la frangia con le dita per creare movimento e infine, se necessario, fissare leggermente con uno spray per garantire la tenuta.

