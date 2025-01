I capelli crespi, con le attenzioni che richiedono, possono sembrare una vera sfida. Ma se segui i 10 tip che abbiamo selezionato per te, tenerli a bada sarà semplicissimo.

1. Regalati della seta

La federa di seta è un piccolo lusso che fa una grande differenza sui capelli crespi: mentre dormi, mantiene la piega perfetta, evitando che le ciocche si arruffino e si increspino. Anche il foulard è ideale per proteggere la testa quando piove. Non ami lo stile ladylike? Indossalo a turbante. Oppure compra uno dei nuovi cappelli anticrespo, fuori cashmere, all’interno seta, così ti proteggi dal freddo evitando l’attrito con la lana. Manterrai anche idratati i capelli, perché non assorbiranno umidità.

2. Non usare le maniere forti

Dopo lo shampoo, per eliminare l’acqua in eccesso, invece di strofinare, tampona con delicatezza i capelli: eviterai di aprire le cuticole, che sono la prima causa del frizz. E ricorda che al posto dell’asciugamano di cotone, ruvido e poroso, è sempre meglio usare un panno di microfibra. Il grande vantaggio? Assorbe la giusta quantità d’acqua, senza stropicciare ed elettrizzare le ciocche. E i capelli crespi ringraziano.

3. Scegli l’acqua fredda

Sia lo shampoo sia l’acqua calda tendono ad aprire eccessivamente le cuticole. A fine lavaggio, fai l’ultimo risciacquo utilizzando acqua fredda, in modo che le squame si richiudano. Non serve esagerare: per ottenere il risultato desiderato bastano cinque secondi di brivido.

4. Lascia stare la lacca se hai i capelli crespi

La lacca funziona subito dopo la piega in salone, ma per “sistemare” nel quotidiano i capelli crespi, specie se sono mossi, i parrucchieri la sconsigliano. Nei giorni di pioggia e per i ritocchi conviene scegliere un prodotto dalla consistenza oleosa. I cristalli liquidi, per esempio, apportano nutrimento ai capelli fragili, sfibrati e secchi, in più donano lucentezza, oltre a contrastare la formazione delle doppie punte e del crespo.

5. Prova il risciacquo acido per capelli crespi

Diventato popolare sui social, il risciacquo acido (rimedio della nonna!) è il top per avere subito capelli a specchio. L’aceto è perfetto: è incredibilmente lucidante, riesce a sigillare le cuticole e il migliore per i capelli crespi è quello di mele. Attenzione, però: si chiama “risciacquo”, ma poi va lavato via. Versalo o vaporizzalo (la quantità ideale è un bicchiere da cucina) dopo shampoo e balsamo, prima dell’ultimo risciacquo. Occhio anche a fare lo shampoo in maniera corretta: mai troppo aggressivo!

L’olio di cocco è miracoloso per idratare le lunghezze. Per un trattamento professionale a casa, c’è la Maschera Capelli Rinforzante e Nutriente al Cocco di Royal Beauty (3,95 euro), una pratica cuffia monodose da indossare per 15 minuti. Foto: Courtesy of Momoni

6. Preferisci il pettine di legno

Se si parla di strumenti “magici”, il pettine di legno ha la naturale capacità di eliminare l’elettricità statica nei capelli, lasciandoli più disciplinati. Quello a denti larghi evita anche di indebolire il fusto. Ed è eco-friendly.

7. L’olio di cocco è il top per i capelli crespi

Esistono molti oli vegetali idratanti, ma quello di cocco è il migliore per tenere in ordine il crespo. Merito della formula: ricco di acidi grassi, penetra all’interno nutrendo il capello in profondità. Il modo più efficace è usarlo a caldo: scaldane un cucchiaio in un pentolino e, quando è tiepido, mescolalo a una noce di balsamo; applica, sigilla con la pellicola e tieni in posa mezz’ora. Poi, puoi passare allo shampoo. Risultato assicurato.

8. Vai di Cowash

Il termine cowash deriva dall’unione di conditioner + wash e letteralmente significa lavare i capelli solo utilizzando il balsamo. È perfetto per chi è riccia e crespa, perché elimina l’uso di tensioattivi lavanti che tendono a disidratare. Per un risultato ottimale, però, utilizza uno di quei balsami cowash specifici: racchiudono all’interno anche una piccola base lavante e sono più efficaci del classico balsamo.

9. Punta bene l’aria calda

Quando asciughi i capelli, tieni sempre il beccuccio del phon in verticale anziché in orizzontale, così il flusso d’aria seguirà la naturale direzione di crescita dei capelli evitando di sollevare troppo le cuticole. Procedi così anche quando usi la spazzola per il brushing.

10. Capelli crespi: i tagli più adatti

Non esistono tagli in grado di eliminare il frizz. Esistono tagli da evitare per non peggiorarlo. La tecnica di sfilare le ciocche con la forbice dentata, per esempio, tende a enfatizzare la texture crespa. Occhio anche alle lunghezze: capelli troppo corti o asimmetrici risultano difficili da gestire se si ha una testa riccia. Meglio puntare su long bob e tagli medio-lunghi.

L’umidità è la causa principale del crespo. I capelli, soprattutto se sono ricci, tendono ad assorbire l’acqua presente nell’aria e a gonfiarsi. In caso di pioggia, mettere un capello è sempre il rimedio migliore. Foto: Courtesy of Momoni

I prodotti giusti per capelli crespi

La formula di Sublime Karité Moisturizing Smoothing Mask di René Furterer (45,90 €, in farmacia) disciplina i capelli crespi e li idrata a fondo.

Elisir Brillantezza con Aceto di Lampone di Yves Rocher (12,95 €) è ideale per i capelli crespi: chiude le squame e neutralizza il calcare contenuto nell’acqua, lasciando i capelli morbidi e brillanti.

Senza solfati né tensioattivi aggressivi, K-Respect Smoothing Shampoo di Milk_Shake (19,80 €, in salone) deterge mentre annulla il crespo.

Applicata prima della piega, Amico Frizz Crema Anticrespo di Diego dalla Palma (17,90 €) chiude e leviga le cuticole con una formula che si attiva col calore.

Protegge i capelli dall’effetto frizz e idrata le lunghezze: Honey Infused Hair Oil di Gisou (40 €, da Sephora).

Grazie al suo scovolino, No-Frizz Mascara per Capelli di Biopoint (10 €) è un S.O.S. per i ciuffi ribelli.

La texture leggera di Hair Prodigieux Le Masque di Nuxe (31,90 €) è perfetta per un impacco anticrespo: si tiene in posa 30 minuti, prima dello shampoo.