Avere i capelli grassi, nella maggior parte dei casi, può rappresentare un problema. Le donne che ne soffrono tendono a lavare la chioma tutti i giorni, proprio per eliminare il grasso, ovvero l’eccesso di sebo, ma questo potrebbe addirittura peggiorare la situazione. Ecco, quindi, sette strategie efficaci per ridurre la frequenza dei lavaggi e mantenere i capelli puliti e freschi più a lungo.

Lo shampoo giusto contro i capelli grassi

È importante sapere che non tutti gli shampoo sono uguali. Chi ha i capelli grassi deve optare per prodotti delicati, senza solfati e parabeni, che non secchino il cuoio capelluto e non stimolino la produzione di sebo. Gli shampoo secchi possono essere un’ottima soluzione tra un lavaggio e l’altro, assorbendo l’olio in eccesso.

Sciacquare bene i capelli dopo il lavaggio

Può sembrare banale, ma risciacquare bene i capelli dopo lo shampoo è fondamentale. Residui di prodotto possono, infatti, ostruire i follicoli piliferi e aumentare la produzione di sebo. Un corretto lavaggio dopo l’utilizzo di shampoo e balsamo è quindi fondamentale per chi ha i capelli grassi.

Non lavare i capelli con acqua troppo calda

Un’altra strategia efficace per non dover lavare i capelli tutti i giorni è quella di non utilizzare l’acqua troppo, perché stimola la produzione di sebo. È bene preferire acqua tiepida per lavare i capelli e, per finire, un getto d’acqua fredda per chiudere le cuticole e donare lucentezza.

Massaggiare il cuoio capelluto

Durante il lavaggio è poi necessario massaggiare delicatamente il cuoio capelluto per stimolare la circolazione e distribuire il sebo in modo più uniforme. Bisogna, però, evitare di massaggiare troppo vigorosamente, per non irritare la pelle.

Asciugatura all’aria aperta

Un ulteriore modo per evitare di lavare i capelli grassi tutti i giorni è quello di farli asciugare all’aria aperta. L’uso frequente di phon e piastre può, infatti, seccare il cuoio capelluto e stimolare la produzione di sebo. Quando possibile, è bene lasciare asciugare la chioma in modo naturale.

Gli effetti dell’alimentazione e dello stress

Le ultime due strategie riguardano il cibo e lo stress. Un’alimentazione equilibrata, ricca di frutta, verdura e proteine, può aiutare a regolare la produzione di sebo. Mentre il consumo di cibi grassi e zuccheri aggrava la situazione. Anche lo stress è uno dei principali responsabili dell’eccesso di sebo. Ridurlo può quindi aiutare a rendere la chioma meno grassa.