I punti neri sono l’incubo delle pelli giovani ma non solo. Compaiono in età preadolescenziale, intorno ai 13 anni, prediligendo l’epidermide più grassa. Si localizzano principalmente sul viso, interessando il naso ed il mento. Molti erroneamente li eliminano schiacciandoli con le dita, tecnica assolutamente inutile. Dopo qualche tempo infatti si ripresentano di nuovo e più numerosi. Per risolvere efficacemente il problema e senza traumi affidati a dei cerotti specifici per punti neri. Puoi facilmente realizzarli in casa con pochi e semplici ingredienti. Ecco come creare dei cerotti fai da te.

Punti neri

Ogni giorno migliaia di donne lottano contro la comparsa degli odiosissimi punti neri che compaiono soprattutto sul viso lungo la zona di T di fronte, naso e mento. I punti neri sono causati dalle impurità che si depositano sulla pelle e compaiono soprattutto alle donne con pelle grassa. Il viso non è l’unico posto in cui si manifestano, anche altre zone del corpo, come schiena o decolleté, possono essere colpite. È quindi importante prendersi cura della propria pelle e tenerla sempre pulita per evitare la comparsa di queste impurità antiestetiche. Di solito l’unico metodo efficace per toglierli è quello di schiacciarli ma facendo così si andrebbe solo a stressare la pelle e provocare arrossamenti su tutta la zona T.

Cerotti per punti neri

Da qualche anno però per evitare questa pratica dolorosa, sono usciti sul mercato dei cerottini per i punti neri che in pochi minuti consentono di rimuoverli senza stressare la pelle. Ci sono di varie misure, perfette per utilizzarle per fronte, naso o mento. Basta applicare questo cerotto su pelle umida, lasciarlo agire quale minuto e poi rimuovere. Dopo applicate un po’ di crema idratante e sarete pronte per uscire. Vediamo insieme come poterli preparare in casa senza spendere cifre da capogiro.

Per realizzare dei cerotti per punti neri fai da te servono:

1 foglio di colla di pesce

1 cucchiaio di latte

1 cucchiaino di miele

1 bicchiere

1 cucchiaino

strisce di garza o di stoffa (da preparare)

Prima di creare il cerotto, un consiglio che possiamo dare è quello di fare uno scrub delicato con zucchero e miele che spazzerà via le impurità della pelle e di farlo almeno una volta a settimana. Dopodiché passa alla creazione dei vostri cerotti.

Preparare le garze e la colla di pesce

Per realizzare dei cerotti fai da te per punti neri, ammolla la colla di pesce in dell’acqua tepida. Solo successivamente aggiungi il latte e miele e fai sciogliere il resto o nel microonde o a bagnomaria. Procurati delle garze sterili abbastanza grandi in modo da coprire la zona che ti interessa, tagliale a rettangolini non troppo lunghi.

Applicare il composto

Lava accuratamente il viso preferibilmente con dell’acqua calda per aprire i pori. Quindi asciugalo senza strofinare. Tampona semplicemente la faccia con una salvietta in morbida spugna. Applica il composto sulle zone interessate, la classica zona T. Fai in fretta per non farla indurire eccessivamente. Posiziona quindi le garze o la stoffa e mantieni la posa per 20 minuti circa. Trascorso il tempo indicato, rimuovi delicatamente le strisce dal viso. I punti neri rimarranno incollati sui cerotti fai da te. Togli allo stesso modo le restanti strisce. Quindi, sciacqua abbondantemente la faccia con acqua fredda. Eliminerai così ogni residuo di colla, grasso e richiuderai i pori della pelle. Il risultato può variare da persona a persona e le strisce tendono ad eliminare le impurità soprattutto in superficie ma facendo questa operazione con costanza puoi avere dei grossi risultati. Naturalmente non sono dei prodotti che impediscono ai punti neri di rispuntare ma possono essere un valido aiuto per una pulizia casalinga facile e veloce e soprattutto economica.

La colla di pesce si indurisce molto velocemente. Inoltre, è abbastanza difficile da spalmare. Pertanto, sostituiscila con l’albume dell’uovo sbattuto. La realizzazione di questa variante dei cerotti fai da te è analoga alla precedente. L’uovo essendo più leggero richiede strisce differenti. Opta per quelle più sottili come ad esempio la carta igienica. L’applicazione poi è identica. In questo modo con qualche spicciolo potrai ottenere dei buoni risultati. In poco tempo i fastidiosissimi punti neri saranno un brutto ricordo.

