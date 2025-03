In un mondo che corre veloce, anche la bellezza non perde tempo. Anzi, ci viene incontro. Negli ultimi anni, proprio per rispondere a chi cerca di ottimizzare i tempi senza rinunciare ai risultati, è esplosa la tendenza della Instant Beauty. Si tratta di una filosofia che punta su formule istantanee e gesti veloci, pensati per chi cerca una beauty routine funzionale e accurata, ma senza dover spendere troppo tempo davanti allo specchio.

La cosmetica si adegua ai “tempi che corrono” – letteralmente, al ritmo frenetico dei nostri giorni; se non c’è tempo per seguire ogni sera i classici 10 step, meglio puntare su prodotti multifunzione o applicazioni rapide. Dalle maschere flash allo skincare in formato roll-on che non si devono neppure massaggiare, tutto è pensato per rendere la cura di sé accessibile e soprattutto veloce.

Non si tratta solo di una tendenza momentanea: rappresenta un cambiamento più ampio nel modo in cui viviamo e ci prendiamo cura di noi stessi. La Instant Beauty riflette un approccio che mira a rendere la bellezza più vicina alla vita reale. Ecco allora alcuni dei prodotti più smart del momento, pensati per ottenere risultati in tempi record.

10 secondi: il Booster da aggiungere alla crema

Fino a poco tempo fa, se volevi affrontare un problema specifico della pelle dovevi cambiare la tua routine e comprare trattamenti mirati. Per fortuna oggi ci sono i booster, piccole ampolle magiche – in realtà sono concentrati super attivi – da usare da soli o aggiunti alla crema preferita. Che così diventa un trattamento intensivo e mirato, a seconda delle esigenze del momento. E voilà: la tua skincare diventa più potente, senza stravolgere nulla. I booster più amati del momento? Quelli alla Vitamina C, all’acido ialuronico, alla niacinamide e i booster di peptidi, rispettivamente per illuminare, idratare, uniformare e rassodare.

Royal Beauty ha 9 diversi sieri in fiala, ognuno con diversi principi attivi – dall’anti-macchia all’antiage – in formato monodose (€ 1,49).

Siero viso booster antiossidante, illuminante, naturale al 98,6%: VITAMINA C Golden-Complex Booster di Dr. Juri Cosmetics (€ 87).

15 secondi: la skincare solida

I nuovi cosmetici in formato stick sono tra le formule più smart e intelligenti attualmente sul mercato. Qui il packaging fa la differenza: il prodotto si stende sul viso senza usare le mani: tu non devi neppure massaggiare, lo fa il roller al posto tuo. In più, le texture sono formulate per un assorbimento rapidissimo, questo significa zero tempi di attesa fra un prodotto e l’altro. E anche la possibilità di costruire un beauty case super fast da portare in viaggio. Sì, il cosmetico in stick è super compatto e mette totalmente da parte anche il problema degli ml quando prendi l’aereo.

Un blend di Vitamina C e peptidi in formato stick: Multi Correxion Revive + Glow Eye Balm di Roc Skincare (€ 29,90).

15 secondi: Lip&Cheek

Le tinte multiuso per labbra e guance sono un must della Instant Beauty, ecco alcuni benefici: colorano le labbra in un attimo, senza bisogno di precisione. Si applicano facilmente, quasi senza specchio. Il vantaggio in più? Non ti devi preoccuparti di abbinare blush e rossetto: la stessa tonalità, pur avendo un effetto diverso su labbra e guance, si coordina perfettamente. Inoltre, la texture (liquida o cremosa) è molto leggera e si sfuma con le dita, eliminando il bisogno di pennelli o spugnette. E con l’effetto modulabile (più prodotto uguale più copertura) è impossibile sbagliare. Anche on the go!

La tinta labbra e guance Love Tint col. Corallo di Benefit (€ 27,50, da Sephora) non sbava, non secca ed è no transfer.

60/30 secondi: gli smalti ad asciugatura ultrarapida

Addio ai dieci, interminabili, minuti di asciugatura dello smalto. Sicuramente sai che esistono formule ad asciugatura rapida, ma i tempi si accorciano ulteriormente. I nail laquer oggi mixano le gocce asciuga-smalto alla formula dello smalto colorato. Base coat e top coat sono opzionali. La promessa? Asciugatura perfetta in 60 secondi…neppure il tempo di applicarlo! Una manicure veloce è anche l’obiettivo delle aziende specializzate in semipermanenti, come Le Mini Macaron: la lampada led a forma di dolcetto asciuga lo smalto 3in1 (una sola passata per base, colore e top coat) in soli 30 secondi!

Rapidry di OPI (€ 12,80) si asciuga in 60 secondi e ha 200 setole aggiuntive per una stesura rapida ed uniforme. In 30 tonalità fra cui il marrone con shimmer dorato Awe of a Sudden.

1 minuto: blur, BB, basi nude & Co

Rispetto al passato, anche il make up cambia. Meno pesante e più facile da applicare, pensa ai fondotinta: abbiamo (definitivamente?) detto addio a quelli ultra coprenti, mentre le formulazioni light vanno per la maggiore. Quelli in texture liquida si stendono in un attimo e con la loro coprenza leggera non c’è rischio di creare accumulo di colore. Vale per tutte le nuove basi light: BB, CC, blur, fondotinta nude e fondotinta in siero sono pensati per essere modulabili e mai pesanti, e super scorrevoli sul viso.

Easy Blur Foundation di Huda Beauty (€ 39,90, da Sephora) è un fondotinta ultraleggero che rende la pelle ultra-levigata e perfezionata. Con l’1,5% di niacinamide.

RAYsistant Glow Enhancer di Australian Gold (31€) è un iIlluminante liquido ultra-leggero. Si usa da solo o miscelato al fondotinta per ottenere extra radiosità; dopo il fondotinta illumina i punti strategici.

1 minuto: il timbro eye-liner

Non c’è più bisogno di passare 10 minuti o più per realizzare l’ala perfetta: se ti piace l’eye-liner ma non hai la mano di una make up artist, basta usare gli eye-liner a stampo. Da un lato hanno una normale punta a penna (per le rifiniture), dall’altra uno stampo a forma di codina: basta appoggiarla e premere. Davvero smart!

Eyeliner a doppia punta – a forma di ala e a pennino – realizzati in feltro: Quick Wing di Essence (€ 4,19).

15 minuti: le Instant Mask per il viso

Che tu cerchi purificazione, luminosità o un effetto plump, le instant mask ti aiutano in soli 15 minuti. Dalle texture cremose a quelle in tessuto, si applicano facilmente e in un lampo donano un aspetto fresco e riposato. Le instant mask sono l’esempio perfetto di instant beauty: di solito sono la soluzione “salvaviso” prima di un’occasione importante, ma sono perfette per regalarsi una cura flash in tempi ridotti.

Grazie agli attivi ispirati alla medicina estetica, Maschera In Foglio & Siero NCEF-Revitalize di Filorga (€13, in farmacia) rivitalizza e illumina profondamente la pelle con 15 minuti i di posa.

Black Tea Instant Perfecting Mask di Fresh (€ 30,10, da Sephora) si fonde sulla pelle per levigarla, ammorbidirla e migliorarne l’elasticità con il potente complesso di tè nero.

20 minuti: asciugatura e piega insieme

La durata dipende ovviamente dalla lunghezza dei capelli, ma i nuovi tool che asciugano e insieme mettono in piega riducono davvero molto i tempi di styling. E, soprattutto, non rovinano i capelli. Ne esistono di vari tipi: per le lisce c’è la la piastra che si può passare sui capelli bagnati, per chi vuole onde e volume c’è la spazzola rotante da usare ancora una volta sia su capelli asciutti che bagnati. Finalmente!

Spazzola asciugacapelli 2 in 1: da capelli bagnati a piega voluminosa senza crespo e senza danni: Duet Blowdry di GHD (€ 429).