Se cerchi un vero elisir di giovinezza, prova il tè matcha. Già mille anni fa in Corea, India, Cina e Giappone veniva utilizzato per le sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e anti-invecchiamento. Ora la Gen Z l’ha riscoperto, facendolo tornare ad essere uno degli ingredienti preferiti per la skincare. Su TikTok i trattamenti beauty a base di matcha sono tra i più popolari, e le ricerche su Google e su Pinterest per i cosmetici che lo includono nella loro composizione sono lievitate. Ma perché piace così tanto? E soprattutto: è davvero così efficace?

I benefici del tè matcha

Ricavato dalle foglie di Camelia sinensis, il tè matcha è ricchissimo di catechine, che sono potenti antiossidanti: queste lo rendono un alleato nel contrastare i radicali liberi. La clorofilla, presente in dosi particolarmente alte, aiuta l’organismo a purificarsi dalle tossine. Contro l’invecchiamento causato da raggi UV e smog è un’arma vincente, inoltre le proprietà detossinanti favoriscono un incarnato luminoso e uniforme con macchie e rossori che appaiono attenuati. Agisce anche come idratante naturale e può contribuire alla riduzione di acne e brufoli. Ultima, ma non meno importante, la presenza di sali minerali e vitamine in abbondanza: un vero toccasana per l’organismo.

Come aggiungere il tè matcha alla skin care

Negli ultimi anni, proprio per queste sue caratteristiche, il tè matcha è stato inserito tra gli ingredienti di numerosi prodotti di skincare. La polvere ha un effetto rivitalizzante per l’epidermide, e aiuta a mantenerla liscia e uniforme. Le maschere viso detergono ed esfoliano, eliminando l’accumulo di impurità, il sebo in eccesso e le tracce che l’inquinamento lascia sulla pelle. Aggiunto al detergente idratante ha un’azione lenitiva sulla pelle, mentre le creme viso sono tonificanti e antiossidanti.

Una tazza di tè matcha fa bene alla pelle

I brand di skincare hanno capito come aggiungere il tè matcha alle formulazioni dei loro prodotti beauty, ma anche berlo aiuta il benessere fisico e mentale. Ha un effetto detox molto più alto del tè verde classico. Inoltre ha poteri antiage, drentanti, e diuretici. Riduce anche lo stress fisico e quello psicologico. Insomma, le proprietà sono numerose e bevuto sottoforma di infuso o spalmato sul viso in forma di crema, ti aiuterà ad essere più luminosa e a sembrare più giovane.

