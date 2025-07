Un’idea furba per affrontare il caldo in città senza perdere la classe e lo stile te la offre Charlize Theron. La star di Hollywood è stata paparazzata a New York con un hairlook strategico: un effetto wet funzionale ma di classe per il suo caschetto, che le permette di resistere tutto il giorno senza un capello fuori posto. Ricrearlo a casa non è difficile e ti serviranno solo pochi minuti.

Il taglio di capelli di Charlize Theron

Appena iniziati i primi caldi di maggio, Charlize Theron ha dato una svolta al suo stile con un taglio corto, deciso e minimal. Si tratta di un blunt bob, una delle tante variazioni del microbob, geometrica e scultorea: le punte arrivano al livello del mento e sono perfettamente pari. È un hairstyle che racchiude il viso in una cornice enfatizzando zigomi e mascella. L’attrice lo completa con un biondo ombré che sfuma dal cenere delle radici al miele delle lunghezze, fino a raggiungere il platino sulle punte.

Come mantenere il caschetto

Il taglio minimal di Charlize Theron assicura una resa massima in fatto di stile e richiede davvero poca manutenzione. È versatile perché puoi portarlo liscio o mosso, magari con le beach waves di tendenza questa estate. Dovrai però ricordarti di andare con frequenza e regolarità dal parrucchiere: più o meno ogni tre o quattro settimane. Un aspetto così pulito, lineare e senza fronzoli richiede di essere aggiustato spesso, proprio per mantenere le punte perfettamente allineate.

L’idea di stile estiva di Charlize Theron

Charlize Theron ha scelto un’acconciatura furba per affrontare il caldo a New York senza rinunciare alla raffinatezza. L’attrice ha optato per un effetto wet e uno styling scolpito reso lucido dall’applicazione della cera o di un gel luminoso. Le punte tirate leggermente in su sono il trucco per liberare il collo e avere una sensazione di freschezza, mentre la riga centrale e la chioma ben appiattita sulla testa ti permetterà di rimanere in ordine per tutta la giornata.

Perché l’effetto wet è perfetto per l’estate

Fresco e pratico, l’effetto wet è uno stile perfetto per le acconciature estive. Ti aiuta a domare i capelli che diventano crespi con l’umidità e ti permette di averli sempre in ordine senza ricorrere a piastra e phon. Inoltre è versatile. Ti consente infatti di passare da uno stile elegante e di classe come fa Charlize Theron a uno più vivace e frizzante semplicemente pettinandoli con le dita e lasciandoli scompigliati.

Come realizzare l’effetto wet

Realizzare lo stesso effetto wet di Charilze Theron non è difficile. Potrai farlo anche da sola quando ti prepari al mattino e non è indispensabile avere un caschetto. Anche con capelli lunghi o corti il procedimento è lo stesso e il risultato è assicurato. Lava i capelli e tamponali con un asciugamano: dovranno essere umidi ma non fradici. Applica a questo punto una noce di gel modellante a tenuta forte o della cera specifica in maniera uniforme dalle radici alle punte, poi dividi i capelli con una riga al centro e pettinali con un pettine a denti stretti. Fissa l’acconciatura con lacca spray per mantenerla in posizione e sarai fresca e perfetta tutto il giorno.