T empo di sole e di mare. Se sei in partenza per le vacanze, ecco qualche consiglio per proteggere i capelli in spiaggia





Estate, tempo di sole e di mare. Un periodo dell’anno durante il quale, dunque, il divertimento è sempre assicurato. Ma attenzione a proteggere ogni parte del nostro corpo in modo adeguato. Questa buona regola è valida anche per i capelli, che vanno protetti e rispettati in modo specifico durante le esposizioni al sole. In questa guida vogliamo appunto illustrarvi come proteggere i capelli in spiaggia. Vediamo quali sono gli accorgimenti da rispettare per un’estate piena di salute e di bellezza.

Cosa usare per proteggere i capelli in spiaggia

Olio di cocco

Pettine

Balsamo

100 ml di aloe vera

100 gr di semi di lino

Protezioni naturali per i capelli in spiaggia

Ma da cosa devono essere protetti i capelli quando si trascorrono molte ore al mare, sulla spiaggia? Innanzitutto dall’incidenza diretta dei raggi solari, ma anche dal vento e dalla salsedine. Esporre i propri capelli ai raggi solari, non a caso, indebolisce il fusto capillifero; la salsedine, invece, deteriora lo stato della cuticola, mentre il vento può causare secchezza, fragilità e maggiore predisposizione alla formazione di anti estetiche doppie punte. Vediamo quali protezioni utilizzare per ovviare a ciascuno di questi inconvenienti.

Applicate un olio protettivo

Durante le ore di esposizione solare sulla spiaggia, dovrete per prima cosa applicare sui vostri capelli un olio protettivo, soprattutto agendo sulle punte. L’olio produrrà immediatamente una benefica barriera contro aggressioni esterne, salsedine e sole. La cosa importante sarà quella di ripetere più volte, durante la vostra presenza in spiaggia, l’applicazione dell’olio protettivo (almeno ogni tre ore). Dovrete distribuire uniformemente l’olio con le mani, oppure utilizzare un pettine per toccare tutte le zone della testa in modo omogeneo e completo. Intervenite sempre su capelli umidi o asciutti ma comunque mai su capelli completamente bagnati. L’olio migliore da applicare è senza dubbio quello di cocco.

Quale shampoo usare dopo la spiaggia

Dopo aver abbandonato la spiaggia e quindi al termine di una lunga giornata trascorsa con la cute a contatto con i raggi solari, dovrete lavare i capelli con un shampoo delicato. Oppure potreste lavarli con uno shampoo specifico che sia provvisto di sostanze doposole, anti ossidanti o nutrienti. Dopo lo shampoo, è sempre raccomandabile “coccolare” i capelli con un balsamo, affinché il cuoio capelluto si possa ammorbidire ed idratate adeguatamente.

Praticate un impacco idratante

Per una perfetta protezione in spiaggia poi, almeno una volta a settimana durante il periodo estivo, dovrete praticare sui capelli un impacco idratante, che vi permetterà di eliminare la secchezza del capello stesso. L’impacco va preparato con dell’aloe vera, oppure con dei benefici semi di lino. Effettuate un vigoroso massaggio sui capelli e lasciate agire il prodotto per almeno 15-20 minuti. Poi procedete con il normale shampoo. In questo modo sarete certe di proteggere in modo adeguato i vostri capelli. Per un’estate all’insegna del sole, del mare ma anche della salute e della sicurezza.

Consigli

Quando utilizzate i prodotti necessari per proteggere i capelli in spiaggia, evitate sempre l’utilizzo del phon, ma asciugateli con un asciugamano