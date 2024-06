Capelli: tre acconciature da fare in cinque minuti

S tai cercando acconciature rapide e facili che puoi realizzare in cinque minuti? Che tu stia andando al lavoro, a scuola o semplicemente a fare una passeggiata con un'amica, queste acconciature sono perfette per le mattine frenetiche. Ecco tre opzioni semplici.

Mezza coda

Una mezza coda è un’acconciatura semplice e versatile. Pettina i capelli, poi raccogli la metà superiore in una coda, lasciando il resto libero. Spazzola i capelli sotto la coda e separa le sezioni superiore e inferiore in modo uguale. Lega la sezione superiore con un elastico per capelli. Se vuoi, crea un po’ di volume nella sezione superiore prima di legarla. Fissa eventuali ciocche libere con delle forcine.

Treccia laterale

Perfetta per chi ha i capelli lisci e vuole cambiare un po’ risultando sempre ordinata. Pettina i capelli, aggiungi uno spray fissante o anti-crespo. Parti da uno dei due lati della testa, appena sopra l’orecchio, e dividi i capelli in tre ciocche distinte, aiutandoti con la coda sottile del pettine. Inizia a intrecciare la prima ciocca, facendo passare le ciocche esterne sopra quella centrale fino a raggiungere le punte. Fissa la treccia con un elastico e se vuoi sprizza un po’ di lacca per fissare l’acconciatura.

Coda bassa

Pettina i capelli con una spazzola con setole di cinghiale e rimuovi eventuali nodi o grovigli. Applica un gel styling sui capelli per ottenere un look liscio e curato. Usa le dita o un pettine per distribuire uniformemente il gel. Raccogli tutti i capelli verso la parte posteriore della test e fissa la coda con un elastico per capelli alla base del collo. Per un aspetto leggermente disordinato ma bello, lascia due ciocche libere davanti. Avvolgi una sottile ciocca di capelli intorno all’elastico per nasconderlo.