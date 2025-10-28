Le tendenze, in fatto di manicure, vanno e vengono a una velocità vorticosa. Con l’alternarsi delle stagioni cambiano i colori di moda, e si passa da un rosa pastello a un nero, da un finish gloss a uno perlato. Se c’è una certezza in tutto questo continuo evolversi e tornare indietro, è lo smalto rosso. Simbolo di sensualità, di eleganza, di passione e audacia, sa adattarsi al cambiamento per restare sempre sulla cresta dell’onda. Ti basta scegliere tra le shade di stagione per avere una manicure che sarà il tuo statement di stile.

Burgundy

Dopo essere stato il colore rivelazione dello scorso anno, anche questo autunno il burgundy si conferma tra le tendenze. Una tonalità intensa e decisa che si rifà al colore del vino e che richiama atmosfere morbide e soffuse. Si adatta perfettamente alle unghie corte che, con questa tonalità, risultano valorizzate. Ma è elegantissimo anche sulla forma a stiletto che acquista classe e sensualità.

Bordeaux

Tra gli smalti rossi, il bordeaux è uno di quelli più versatili. Su unghie squoval di media lunghezza dona alla tua manicure un fascino gotico, mentre su unghie corte e squadrate risulta sobrio ma ricercato. Insomma puoi divertirti a sperimentare con questa shade, con la garanzia di ottenere sempre un risultato perfetto e di classe.

Rubino

Lo smalto rosso per chi desidera una sfumatura che non sia troppo scura e allo stesso tempo molto brillante è il rubino. Prende il nome dalla gemma preziosa con la quale condivide l’intensità e le sfumature di magenta con sottotoni blu. Caldo e profondo com’è, si sposa bene con il mood autunnale e richiama atmosfere calde e ricercate, e quel lusso discreto così di tendenza negli ultimi tempi.

Rosso fuoco

Lo smalto rosso fuoco è il grande classico che va sicuramente provato. Si tratta di una shade vibrante e sensuale, che trasmette energia, vitalità e sicurezza. Sceglila quando hai voglia di avere tutti gli occhi addosso e ti senti sicura di te. Adatta soprattutto per le serate mondane, sa essere anche l’accento audace che spezza un sobrio look da ufficio.

Rosso Valentino

Il rosso Valentino è una tonalità di rosso iconica, simbolo assoluto di eleganza, passione e femminilità creata negli anni ’60 da Valentino Garavani. È una sfumatura intensa, calda e luminosa, a metà tra un rosso carminio e un rosso corallo, con una punta appena percettibile di arancio. Lo smalto di questo colore è perfetto per eventi formali, nei quali l’eleganza è d’obbligo.

Prova le nail art

Lo smalto rosso è davvero versatile, tanto che potresti decidere di sceglierlo per realizzare una nail art. Particolarmente di tendenza è la burgundy french, caratterizzate dalla lunetta superiore in questa particolare sfumatura. Puoi utilizzare il polish anche per realizzare dei simpatici pois, anche (volendo) alternando tonalità diverse sulle dita. Potresti anche realizzare delle righe su una base nude, per un nail look insolito e sorprendente.

