Quando si programma una giornata in spiaggia, l’istinto porta spesso a semplificare al massimo la routine di cura della pelle. Il caldo, la voglia di leggerezza e l’atmosfera rilassata portano a limitare i prodotti utilizzati, a volte riducendo tutto all’applicazione veloce di una protezione solare, magari fatta direttamente sotto l’ombrellone. Tuttavia, una breve routine di skincare effettuata prima di esporsi ai raggi UV può fare la differenza nel proteggere la pelle del viso, prevenendo disidratazione, arrossamenti e danni a lungo termine.

Il primo passo per la skincare da spiaggia

Le condizioni ambientali tipiche della spiaggia, come vento, salsedine, sole intenso e talvolta cloro, mettono la pelle a dura prova. Una preparazione adeguata può aiutare non solo a ridurre i danni, ma anche a migliorare l’aspetto dell’abbronzatura e a prolungarne la durata. L’inizio di ogni trattamento efficace resta la detersione, che deve essere delicata per non alterare la barriera cutanea.

Skincare in base alle pelle

Subito dopo, si può optare per un tonico rinfrescante, meglio se in formato spray, utile a ristabilire il pH e a dare alla pelle un primo velo di idratazione. Proseguendo, il passaggio successivo è l’applicazione di un siero con ingredienti idratanti e riequilibranti. L’acido ialuronico è perfetto per trattenere l’acqua e mantenere la pelle elastica, mentre la niacinamide rappresenta una scelta strategica, specie per chi ha la cute grassa o soggetta a imperfezioni. Questo attivo, oltre a regolare la produzione di sebo, contribuisce a prevenire le discromie cutanee, spesso aggravate dall’esposizione solare. Chi ha la pelle più secca può aggiungere una crema leggera, formulata con ingredienti calmanti come estratti vegetali lenitivi. Questo passaggio non è indispensabile per tutti, ma può fornire un ulteriore apporto di comfort, senza interferire con la protezione solare che verrà applicata subito dopo. È sempre consigliabile usare una formula specifica per il viso, leggera ma ad alta protezione, in grado di resistere al calore senza appesantire.

L’importanza dei prodotti giusti

Una skincare mattutina ben calibrata può essere composta da soli tre o quattro passaggi e non richiede molto tempo. L’importante è scegliere i prodotti giusti in base al proprio tipo di pelle, puntando su texture fresche e ingredienti funzionali. Il risultato sarà una pelle più idratata, uniforme e protetta, capace di tollerare meglio l’esposizione e anche di abbronzarsi in modo più armonioso.

La vitamina C nella skincare da spiaggia

Un tema spesso discusso riguarda l’utilizzo della vitamina C durante le giornate di sole. Nonostante le preoccupazioni, si tratta di un ingrediente sicuro anche in estate, poiché non rende la pelle più sensibile ai raggi UV. Essendo una sostanza fotosensibile, tende a degradarsi alla luce, ma non causa effetti collaterali se utilizzata correttamente. Anzi, grazie alla sua azione antiossidante e illuminante, è un ottimo alleato per contrastare l’insorgenza di macchie scure. Se si decide di inserirla nella propria routine, è fondamentale abbinarla sempre a una protezione solare adeguata, stendendola in modo uniforme e ricordandosi di rinnovarne l’applicazione ogni due ore, soprattutto dopo il bagno o se si è sudato molto. Solo così si garantisce l’efficacia della protezione e si valorizzano al meglio gli effetti della skincare mattutina.

Leggi anche 8 consigli sulla skincare estiva per la pelle grassa