Sei in procinto di partire per le vacanze e hai già preparato le valigie. Hai ricordato la protezione solare? Che tu vada al mare o in montagna, è fondamentale non dimenticarla. In realtà, dovresti usarla tutto l’anno. Ma in estate, quando trascorri più tempo all’aperto, è meglio proteggere la pelle con una crema. Ma qual è la migliore formula da usare? Quanta bisogna applicarne? Ecco cinque cose da fare o evitare.

Scegli una crema SPF ad ampio spettro

I raggi UVA e UVB causano danni alla pelle. Per questo è importante usare una crema SPF ad ampio spettro. Dovresti usarla anche durante l’inverno, anche quando vai in ufficio. Infatti, i raggi UVA sono presenti tutto l’anno, e possono passare attraverso il vetro.

Sebbene i raggi UVB siano i responsabili delle ustioni, quelli UVA a lungo andare portano a linee sottili, macchie scure, grana della pelle irregolare, perdita di collagene. Ma se stai pensando che il problema siano le vacanze al mare, sappi che si è più esposte durante la mezz’ora di camminata quotidiana all’ora di pranzo che si accumula nel corso degli anni.

Scegli il giusto tipo di protezione solare

Le creme solari si dividono in due categorie: quella chimica e quella fisica. Le prime contengono ingredienti come l’ossibenzone, che agiscono come filtri solari, assorbendo la luce UV per prevenire danni alla pelle. Le seconde sono a base minerale e contengono comunemente ossido di zinco e biossido di titanio, per proteggere fisicamente la pelle e riflettere la luce, oltre ad assorbirla.

Qual è la migliore? L’ideale è un ibrido tra fisico e chimico , in modo da avere un’ottima copertura ad ampio spettro sia dai raggi UVA che UVB. Tuttavia, se la tua pelle è sensibile e reagisce alle formulazioni chimiche, opta per una protezione solare minerale, che offre un’esperienza più delicata.

Non lesinare sulla quantità

Quando applichi la crema solare sulla pelle, non risparmiare sulla quantità: sii generosa. Per assicurarti di mettere abbastanza crema, prendi come punto di riferimento un quarto di cucchiaino, oppure 1,25 ml, sia per il viso che per il collo. Spalmala in maniera uniforme.

Molte persone leggono sulle confezioni dei cosmetici “protezione SPF” e pensano che sia sufficiente usarli senza applicare prima la crema solare. Niente di più sbagliato. Ricorda che è necessario utilizzare sempre una protezione dedicata.

L’SPF 15 nella tua crema idratante colorata ti darà solo un po’ di protezione Uvb. Inoltre, è improbabile che ne applicherai abbastanza. Ecco perché è importante utilizzare prima una protezione specifica.

Da non fare: usare un SPF basso

Quando si tratta di scegliere il fattore di protezione, ti fermi sempre davanti allo scaffale a chiederti: meglio SPF 30 o 50? I dermatologi consigliano la protezione più alta, poiché i raggi Uv non solo causano l’invecchiamento precoce, ma anche il cancro.