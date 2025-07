In estate la pelle grassa soffre più delle altre tipologie cutanee. Il caldo stimola le ghiandole sebacee, l’umidità rende la pelle più appiccicosa. Così, nel giro di poche ore, l’effetto glow lascia il posto a un’antiestetica lucidità. Se anche tu a metà mattina ti ritrovi con la zona T che riflette più della sabbia al sole, sappi che non sei sola. La buona notizia? Una skincare mirata e costante può aiutarti a tenere tutto sotto controllo. Anche in piena estate.

1. Il detergente per pelle grassa in estate? Meglio se anti-acne

Nei mesi estivi puoi potenziare la detersione quotidiana del viso scegliendo un prodotto che contrasti la formazione di imperfezioni e punti neri se non proprio manifestazioni acneiche. L’ideale è un gel detergente a pH leggermente acido, dato che la pelle grassa tende a essere alcalina, quindi va bilanciata. l detergenti con pH da 3,5 a 4,5 puliscono efficacemente senza alterare la barriera cutanea né stimolare una produzione di sebo compensatoria (il fatidico effetto rebound). Ma occhio agli eccessi: lavare il viso mattina e sera, è sufficiente, a meno che non si sudi molto durante la giornata. Ricorda, inoltre, di usare acqua tiepida.

Benzac, detergente viso pH Control con gluconolattone, niacinamide e zinco, Galderma (14,90 €).

2. Usa un gel idratante specifico per pelle grassa

Un errore comune? Pensare che una pelle grassa in estate non abbia bisogno di idratazione. In realtà, quando la pelle non è sufficientemente idratata, tende a produrre ancora più sebo. L’ideale è un prodotto idratante in gel, meglio se arricchito con principi attivi opacizzanti, come lo zinco, la monolaurina, gli estratti vegetali di cardio mariano, cetriolo, salvia e rosmarino, solo per citarne alcuni. L’idratante estivo per la pelle grassa deve trattenere l’acqua negli strati superiori dell’epidermide, senza appesantire, lasciando la pelle fresca e asciutta.

Cleanance, aqua-gel matifiant, un’emulsione leggerissima che idrata e opacizza la pelle mista e grassa, di Avène (27,50 €).

3. Applica il retinolo a sere alterne

Il retinolo non è solo una molecola anti-age: regola il ricambio cellulare e aiuta a prevenire pori ostruiti e imperfezioni, diventando così un alleato per le pelli grasse. Se sei principiante della materia, comincia con concentrazioni basse di retinolo (entro lo 0,1%) e introducilo gradualmente nella tua routine serale, sempre accompagnato da una buona protezione solare il giorno dopo. Ma sospendilo nelle settimane di vacanza quando prevedi esposizioni dirette e prolungate al sole forte dell’estate.

Siero Anti-Segni con Retinolo aiuta a levigare la grana della pelle riducendo, minimizzando l’aspetto dei pori di Cerave (22,60 €).

4. Sul viso solo protezione solare oil-free

La protezione solare è un must, si sa, ma per la pelle grassa è importante è optare per texture leggere, non comedogeniche e possibilmente opacizzanti. Le formule in gel o fluide, specifiche per pelle grassa, si assorbono rapidamente e aiutano a prevenire il temuto effetto pelle lucida, oltre a procurare una sensazione di comfort sul viso.

Protezione solare Oil Control SPF 50+ ad azione sebo-regolatrice, di Eucerin (27,90 €).

5. Passa all’esfoliazione enzimatica

In estate non dimenticare l’esfoliazione, ma opta per un tipo più gentile rispetto a quella chimica, come il peeling enzimatico. Di cosa si tratta? È un prodotto che usa enzimi, spesso derivati dalla frutta (come papaina o bromelina), per scomporre le proteine della pelle (cheratina) e favorire l’eliminazione delle cellule morte. L’esfoliazione chimica, invece, sfrutta un meccanismo diverso poiché mira a stimolare il turn-over cellulare.

Quando? Una o due volte a settimana lontano dall’esposizione solare.

Skin-Prep, crema esfoliante enzimatica di Filorga (31,90 €).

6. Nella skincare estiva per pelle grassa introduci la niacinamide

La vitamina B3 – o niacinamide – è un vero jolly per le pelli grasse. Riduce la produzione di sebo, lenisce l’infiammazione, minimizza i pori e rafforza la barriera cutanea. Un siero con niacinamide al 5%, usato al mattino o alla sera, può fare la differenza visibile in poche settimane.

Hydro Boost, siero con Niacinamide al 10% di Neutrogena (27,99 €).

7. Una maschera purificante a settimana (non di più)

Argilla, carbone, caolino o bentonite: sono ingredienti preziosi per una pelle più pulita e opaca. Le maschere purificanti aiutano ad assorbire il sebo in eccesso e liberare i pori, ma è bene non esagerare. Una o due volte alla settimana sono sufficienti per mantenere l’equilibrio della pelle grassa.

Cleansing-Purifying, maschera viso a base di ossido di zinco 5%, zolfo 2.5% e acido salicilico 0.5% di MIAMO (39 €).

8. Porta sempre con te cartine sebo-assorbenti

Nonostante tutte le accortezze estive, la pelle si lucida? È più che normale con 40 gradi all’ombra. Porta con te dei foglietti assorbenti. Ti aiuteranno a rimuovere il sebo senza rovinare il trucco quando c’è afa e umidità. In alternativa, scegli un primer opacizzante o una cipria specifica per la zona T. Alcuni prodotti anti-lucido contengono acido salicilico per un controllo extra del sebo in eccesso.

Cartine sebo-assorbenti di Mercy Handy (9,90 € 50 pz).

